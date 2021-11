Staffelli: “Ambra, Tapiro? Poteva fare come Mourinho e con Vanessa…”

Valerio Staffelli torna sul ‘caso Ambra Angiolini‘. Tutto è iniziato con la consegna del Tapiro d’Oro, regalato alla conduttrice dopo la notizia della rottura con Massimiliano Allegri; la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe stata la scoperta di alcuni tradimenti da parte dell’allenatore della Juventus. Striscia e Staffelli sono stati subissati di critiche dopo aver recapitato il premio alla Angiolini. Lo storico inviato del tg satirico, in una lunga chiacchierata con Chi Magazine, ha difeso la trasmissione attaccando Ambra.

Per quel che riguarda i biasimi circa il fatto che il Tapiro d’Oro non sarebbe dovuto essere consegnato alla all’ex di Francesco Renga bensì al ct livornese, Staffelli ricorda che “in passato” il premio è stato dato “anche a volti noti come Riccardo Scamarcio e Fabrizio Corona, sempre per i loro amori da copertina infranti”. Insomma, il giornalista non accetta le accuse rivolte a lui e a Striscia di coloro che hanno parlato di maschilismo.

Spazio poi alla telefonata privata intercorsa tra Ambra e Vanessa Incontrada (quando è andato in onda il servizio sulla Angiolini c’era l’attrice spagnola dietro al bancone, assieme ad Alessandro Siani). Staffelli ha raccontato che a Striscia la Notizia ci si aspettava che l’attrice ‘attapirata’, in radio, chiarisse l’episodio dopo che sono infuriate le polemiche. Anche perché, sempre secondo la versione dell’inviato, la Angiolini e la Incontrada avevano avuto un dialogo chiarificatore.

Invece non è avvenuto nulla di tutto questo. Ambra, dopo che è scoppiata la bufera attorno a Striscia (con tanto di minacce di morte e insulti sul web indirizzati a Vanessa e pure a suo figlio), se ne è stata zitta. “Siamo stati zitti per un po’sperando che Ambra avrebbe chiarito. Così non è stato”, ha sottolineato Staffelli che ha aggiunto:

“E considera che Vanessa è stata bravissima perché l’ha chiamata, ma non ha mai parlato di questa telefonata. Ha aspettato che lo facesse lei. Ma non è successo e Vanessa è stata ricoperta di insulti sui social tanto che ha dovuto addirittura bloccare i commenti. Ha ricevuto minacce terribili rivolte sia a lei che ai suoi figli”.

Staffelli: “Ambra mi ha pure invitato a pranzo”

Staffelli ha poi ribadito che l’ex di Massimiliano Allegri, nel corso della consegna del Tapiro, non ha mostrato segnali di insofferenza: “Avrebbe potuto mettere in moto e andarsene come ha fatto qualche giorno fa Mourinho. E, invece, è scesa, ha fatto battute simpatiche. E mi ha pure invitato a pranzo”.

La vicenda ha trovato conferma nei fuori onda che Striscia la Notizia ha diffuso dopo che ha trasmesso la consegna del Tapiro, con conseguente tempesta mediatica. L’inviato si è detto dispiaciuto dall’atteggiamento di Ambra, sostenendo che la donna aveva tutti gli strumenti per smorzare i toni e chiarire che aveva sentito Vanessa Incontrada.

Infine Staffelli ha ripetuto di nutrire il sospetto che Ambra, in qualche modo, abbia voluto cavalcare il can can mediatico per fare pubblicità al film in uscita che la vedrà protagonista e dove interpreta il ruolo di una donna abbandonata.