Squid Game, l’attrice 067 è dimagrita troppo: “Non riesco più a mangiare”

Drastica perdita di peso per Jung Ho-yeon, l’attrice coreana nota ai più per il ruolo di 067 nella serie tv dell’anno Squid Game. La protagonista del telefilm Netflix, seguito e apprezzato in Oriente ma soprattutto in Occidente, ha perso molti chili nell’ultimo periodo.

Negli scorsi giorni la 27enne, nata e cresciuta in Sud Corea, ha condiviso sul suo account Instagram – seguito da oltre 23 milioni di follower – alcuni scatti recenti. Nelle immagini è impossibile non notare l’eccessiva magrezza della modella, che qualche “seguace” ha addirittura scambiato per anoressia.

Le confidenze di Jung Ho-yeon

In realtà, come spiegato dalla diretta interessata, la nuova vita, decisamente più impegnativa e frenetica, ha portato Jung Ho-yeon a dimagrire in maniera repentina. In una recente intervista a The Hollywood Reporter l’interprete ha fatto sapere:

“Ho perso circa 3 Kg in una settimana quando Squid Game ha avuto successo. Non riuscivo a mangiare, non era stress, ma era una sensazione che non conoscevo. “Cosa sta succedendo là fuori e chi sono io?”: è come se stessi perdendo me stessa. Ora mi sento a mio agio con la squadra di Squid Game, perciò posso lentamente abituarmi al successo che la serie sta avendo”

Durante un colloquio con Star News Jung Ho-yeon ha aggiunto senza troppi filtri:

“Non avevo neanche il tempo di mangiare. Così, ho perso troppo peso. Tutti i vestiti che mi andavano bene quando sono arrivata in America, adesso mi vanno troppo larghi”

Stando a quanto riporta il sito AllKPop, l’attrice Jung Ho-yeon avrebbe un’agenda fitta di impegni almeno fino a febbraio 2022.

Chi è l’attrice di Squid Game

Classe 1994, Jung Ho-yeon è nata e cresciuta nella Corea del Sud. Ha debuttato come modella nel 2010. Successivamente ha partecipato al programma tv Korea’s Next Top Model, dove si è classificata al secondo posto. Ha girato il mondo come indossatrice; ha lavorato molto all’estero e in particolare a New York.

Nel 2016 è stata scelta come testimonial di Louis Vuitton, che l’ha poi richiamata dopo il successo di Squid Game. Quest’ultimo è stato il primo lavoro da attrice di Jung. Tra una sfilata e un servizio fotografico ha trovato il tempo di completare gli studi: è laureata in modellazione alla Dongduk Women’s University, una università privata che si trova a Seoul.

Dal 2016 è felicemente fidanzata con l’attore coreano Lee Dong-hwi. Tra le migliori amiche di Jung c’è invece Jennie Kim, la cantante delle Blackpink, gruppo musicale sud coreano molto amato tra i più giovani. Molto probabilmente non sarà presente alla seconda stagione di Squid Game, già confermata da Netflix e disponibile a fine 2022. Il suo personaggio, 067, muore al termine della prima stagione con grande dispiacere dei tanti fan della serie tv.