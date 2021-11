Squid Game 2 è confermata: ci sarà Gi-Hun? L’annuncio arriva dal regista

By

Squid Game 2 ci sarà. Proprio il creatore della serie tv Netflix ha confermato, secondo quanto si legge su EuroNews e altri portali, ha deciso di confermare la notizia sull’uscita della seconda stagione. Dunque, il popolare show tornerà sulla piattaforma di streaming molto presto con una nuova storia da raccontare. Sicuramente la trama prenderà inizio dal momento in cui si è conclusa l’ultima puntata del primo capitolo. Il regista e sceneggiatore Hwang Dong-hyuk ha ammesso di non avere altra scelta se non quella di realizzare la seconda stagione, dopo il successo ricevuto.

La serie tv sudcoreana ha raggiunto una grandissima popolarità in tutto il mondo, dopo la sua uscita su Netflix. Secondo i dati, ha attirato l’attenzione di ben 111 milioni di spettatori. Squid Game è considerata come un’analogia violenta della società capitalista. La trama vede i concorrenti che prendono parte a questo gioco rischiare la loro vita pur di conquistare una grossissima somma di denaro. Ed ecco che a un evento di ieri sera a Los Angeles, Hwang Dong-hyuk ha dichiarato che “c’è stata così tanta pressione, così tanta richiesta e così tanto amore per una seconda stagione”.

Detto ciò, ha ammesso che è nella sua testa in questo momento creare una continuazione e ha confermato di essere “attualmente nel processo di pianificazione”. Ci ha tenuto, però, a precisare che “quando e come accadrà” ancora non lo può dire. Dopo di che, il regista ha fatto una vera e propria promessa al pubblico: “Lo prometto, Gi-Hun tornerà e farà qualcosa per il mondo”.

Seong Gi-Hun, interpretato da Lee Jung-jae, è il volto centrale della serie tv e continuerà a essere presente anche nella seconda stagione, visto quanto dichiarato dal regista. L’attore ha confessato che il successo gli ha cambiato la vita: ora per le strade d’America la gente lo riconosce e non sa come rispondere a tutto questo amore.

Sicuramente, la seconda stagione di Squid Game è molto attesa dal pubblico. Diverse indiscrezioni e vari indizi avevano già ipotizzato un ritorno sul piccolo schermo del feroce gioco. La serie tv sudcoreana, che ha indubbiamente battuto ogni record di streaming su Netflix, potrebbe però tornare solo tra qualche tempo.

Infatti, ancora non c’è una data e nulla di certo, se non che questo secondo capitolo ci sarà. Dunque, ancora è tutto da decidere, tra cast e trama di questa nuova stagione. Bisognerà, pertanto, attendere prima di scoprire tutti i dettagli. Intanto, può bastare per il momento sapere che questa seconda stagione arriverà.