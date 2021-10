Squid Game 2, il regista svela alcune anticipazioni sulla trama

By

L’annuncio ufficiale di Netflix non è ancora arrivato ma una seconda stagione sembra ormai scontata

Tutti pazzi per Squid Game! La serie tv ideata, girata e prodotta in Corea del Sud ha conquistato il mondo intero ed è diventata la più vista su Netflix, battendo così Bridgerton e Lupin. Al momento il colosso streaming non ha ancora confermato la seconda stagione ma dato il grande successo e il finale aperto dell’ultima puntata il rinnovo sembra quasi scontato.

Le dichiarazioni del regista di Squid Game

In un’intervista rilasciata a The Hollywood Reporter Hwang Dong-hyuk, il regista di Squid Game, ha anticipato i possibili risvolti della trama della seconda stagione, i cui lavori non sono ancora iniziati. L’artista ha ammesso che le strade da percorrere sono molteplici e tutte molto interessanti:

“La storia dell’ufficiale di polizia e la storia di suo fratello, Front Man. Se alla fine farò una seconda stagione, mi piacerebbe esplorare quella trama. Cosa è successo tra i due fratelli? E poi potrei anche approfondire la storia di quel reclutatore in tuta che fa il gioco di ddakji con Gi-hun e gli dà la carta nel primo episodio”

Il regista di Squid Game ha inoltre dato la sua spiegazione del finale che ha lasciato tutti a bocca aperta:

“Con la scelta di Gi-hun volevo dare un messaggio: non dovresti essere trascinato dal flusso competitivo della società, ma dovresti iniziare a pensare a chi ha creato l’intero sistema. E se c’è qualche possibilità di cambiarlo devi voltarti e affrontarlo”

Lee Jung-jae pronto per Squid Game 2

A Entertainment Weekly l’attore protagonista Lee Jung-jae ha ammesso di non sapere nulla di Squid Game 2 ma di essere pronto a tornare ad indossare i panni di Gi-hun. Grazie al telefilm Netflix Jung-jae è diventato uno degli attori più pagati in Sud Corea.

Stando a quello che si legge su diversi magazine americani Lee Jung-jae avrebbe guadagnato per ogni episodio di Squid Game 300 milioni di won, all’incirca 220 mila euro. Al termine delle riprese l’attore avrebbe intascato ben 1.9 milioni di euro.

Lee Jung-jae era già molto conosciuto in madrepatria e oggi è diventato il secondo attore più pagato nella Corea del Sud. A questo introito non indifferente va aggiunta la popolarità mondiale e le innumerevoli richieste che Jung-jae sta ricevendo in questi giorni.

I compensi degli altri attori di Squid Game

Cho Sang Wood, che ha ricoperto il ruolo di Gi-Hun alias 2018, ha incassato solo un terzo della cifra percepita dal collega Lee Jung-jae. Discreto guadagno anche per HoYeon Jung, alla sua prima esperienza da attrice dopo svariati anni nel mondo della moda. Grazie al successo di Squid Game è tornata a lavorare per Louis Vuitton, che l’aveva già scelta come testimonial nel 2016.