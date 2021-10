In poche settimane Squid Game è diventato un vero e proprio fenomeno pop. In pochi giorni la serie coreana è diventata la più vista su Netflix, battendo Bridgerton che deteneva il record fino a qualche mese fa. Il futuro del telefilm è però assai incerto: al momento una seconda stagione non è ancora certa nonostante il finale aperto dell’ultimo episodio. L’autore della storia, Hwang Dong-hyuk, ha ammesso di aver impiegato oltre dieci anni per scrivere la sceneggiatura e molto probabilmente servirà parecchio tempo per creare nuove puntate all’altezza delle prime.

L’attore protagonista Lee Jung-jae ha rilasciato un’interessante intervista a Entertainment Weekly spiegando di non sapere ancora nulla del futuro di Squid Game, che l’ha reso una star in tutto il mondo, e del suo personaggio Seong Gi-hun. Il 49 ha rivelato:

“Al momento non so nulla sui risvolti della storia o su come cambieranno i personaggi o se ne saranno aggiunti altri. Non so se il ruolo di Gi-hun rimarrà da protagonista o sarà marginale. Ma qualsiasi cosa sarà, certo che dirò di sì”

Lee Jung-jae si è detto inoltre pronto a lavorare pure fuori dalla Corea del Sud, magari ad Hollywood, da sempre la Mecca di ogni attore. Intanto alcuni portali hanno fatto i conti in tasca all’attore, che ha iniziato a recitare nei primi anni Novanta. A quanto pare grazie a Squid Game Lee è diventato uno degli attori coreani più pagati al mondo.

Quanto ha guadagnato l’attore di Squid Game

Stando a quello che si legge su diversi magazine americani Lee Jung-jae avrebbe guadagnato per ogni episodio di Squid Game 300 milioni di won, all’incirca 220 mila euro. Al termine delle riprese l’attore avrebbe intascato ben 1.9 milioni di euro.

Lee Jung-jae era già molto conosciuto in madrepatria e oggi è diventato il secondo attore più pagato nella Corea del Sud. A questo introito non indifferente va aggiunta la popolarità mondiale e le innumerevoli richieste che Jung-jae sta ricevendo in questi giorni.

Cho Sang Wood, che ha ricoperto il ruolo di Gi-Hun alias 2018, ha incassato solo un terzo della cifra percepita dal collega Lee Jung-jae. Discreto guadagno anche per HoYeon Jung, alla sua prima esperienza da attrice dopo svariati anni nel mondo della moda. Grazie al successo di Squid Game è tornata a lavorare per Louis Vuitton, che l’aveva già scelta come testimonial nel 2016.