Squid Game diventa realtà, arriva la prima versione dal vivo: dove si gioca

Squid Game diventa realtà, è tutto vero! Mentre il mondo continua a rimanere intrappolato nel mondo della nuova serie tv Netflix, destinata a diventare un nuovo enorme successo come La Casa di Carta, c’è chi ha pensato di farlo diventare realtà. Bisogna ammetterlo, chi guardando la serie non ha pensato di voler partecipare ai giochi? Ovviamente senza mettere in gioco la propria vita, ma solo per il piacere di superare le sfide di FrontMan. Che sia chiaro, nella versione dal vivo di Squid Game non ci saranno morti: i giocatori non rischieranno la vita, in nessun modo. Quando si viene eliminati si intende un’eliminazione solo dal gioco, come pensavano i protagonisti della serie tv davanti all’enorme bambola di Un, due, tre, stella.

Il primo eliminato di Squid Game ha rivelato a tutti gli altri che in quei giochi essere eliminati corrispondeva a perdere la vita. Ci sono stati – attenzione: spoiler – 454 morti: si sono salvati solo 456, il vincitore, e il giocatore 001, l’anziano, che si è rivelato nel finale essere a capo di tutto. Ma come e dove ci sarà il primo Squid Game reale? Come rivelato anche dal Corriere della Sera, il Centro Culturale Coreano degli Emirati Arabi ha pensato di realizzare un torneo ispirato al grande successo Netflix.

Squid Game dal vivo si svolgerà ad Abu Dhabi, ci saranno due squadre da 15 giocatori ciascuno che si sfideranno proprio con i giochi visti nei nove episodi. Non tutti, a quanto pare, ma solo alcuni. Trenta persone quindi avranno la possibilità di giocare a Squid Game nella vita reale. Il torneo andrà in scena domani, martedì 12 ottobre, e sarà diviso in due sessioni di due ore ognuna. I giocatori indosseranno delle magliette con il logo di Squid Game. Lo staff avrà invece le tute rosa shocking con i simboli del triangolo, del quadrato e del cerchio. Proprio come nella serie tv.

Cosa si vince a Squid Game reale? Non soldi, né tantomeno un montepremi come quello della serie (circa 33 milioni di euro). Il vincitore tornerà a casa con una tuta verde, quella dei giocatori visti su Netflix, personalizzata. Chi verrà eliminato invece avrà la possibilità di continuare a seguire la gara a bordo campo. A questo punto non resta che aspettarsi delle versioni reali di Squid Game in tutto il mondo!