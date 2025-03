Sputi addosso a Luca Onestini e Nikita Pelizon lo attacca: bordata

Nikita Pelizon torna a scagliarsi contro Luca Onestini. A quanto pare le braci delle vecchie ruggini tra i due ardono ancora. Sicuramente per la 31enne triestina che nelle scorse ore ha commentato quanto accaduto nel programma La Casa de Los Famosos All Stars, ossia il Grande Fratello in onda su Telemundo, rete televisiva statunitense ma in lingua spagnola. Onestini fa parte del cast della trasmissione e pochi giorni fa ha raccontato che altri tre concorrenti gli hanno sputato addosso, hanno minacciato di picchiarlo e gli hanno tirato del cibo in faccia. Pelizon ha commentato in modo velenosissimo lo sfogo dell’ex tronista bolognese.

Nikita Pelizon si scaglia contro Luca Onestini

In particolare Nikita ha rilanciato tra le sue storie Instagram il reso conto di Onestini per poi chiosare: “Dopo quasi due anni leggo questo. Forse ha trovato gente che gioca come fece lui e altri nella mia edizione. Un modo di giocare che reputo del tutto insano, controproducente e trash“. Evidentemente l’influencer triestina ha ancora il dente avvelenatissimo nei confronti del bolognese. I dissapori tra loro sono germogliati nel corso dell’edizione del Grande Fratello Vip di due anni fa.

All’epoca i due, inizialmente, si erano molto avvicinati nella Casa più spiata d’Italia. Addirittura sembrò che ci fossero i presupposti per la nascita di una love story. E invece non scoccò la scintilla. Quando Pelizon disse a Luca di volere un qualcosa di più di una bella amicizia, lui si allontanò. Cominciarono ad esserci malumori. Terminata l’avventura al GF Vip, si scambiarono qualche frecciatina e nulla più. Ognuno andò poi per la sua strada. Pelizon, però, ora torna ad attaccare l’ex amico.

Le accuse di Luca Onestini

Luca Onestini sta partecipando a La Casa de Los Famosos All Stars. Nei giorni scorsi, si è sfogato in modo deciso e duro contro tre altri inquilini, rivolgendo loro accuse gravi. Nella fattispecie, ha sostenuto che Uriel del Toro, Rey Grupero e Carlos Cruz detto Caramelo hanno avuto nei suoi confronti atteggiamenti violenti, minacciosi e intimidatori.

“Sono violenti e aggressivi, minacciano di picchiarmi. Qui ci sono persone violente, aggressive, xenofobe. Mi hanno insultato perché sono italiano. Mi hanno offeso perché vengo dall’Italia”, ha spiegato l’ex tronista di Uomini e Donne. Poi ha aggiunto: “Mi hanno sputato in faccia, mi hanno tirato del cibo in faccia. Io credo che questo non rappresenti il pubblico latino, non sono così”.

Onestini a quindi consigliato al programma di spedire tutti e tre gli uomini al televoto, affermando che sono persone che non danno un buon esempio ai telespettatori e dicendo che hanno minacciato di “spaccargli la faccia”.