Nikita Pelizon in ospedale: ‘Un buco nel cuore’. Fans preoccupati

E’ di poche ore fa il post di Nikita Pelizon attraverso cui ha riferito di trovarsi in ospedale per un’operazione. Già da questa mattina l’ex gieffina ha condiviso alcuni scatti in una clinica che hanno fatto preoccupare molto i suoi fan che da anni la seguono e supportano in ogni situazione. Nell’ultimo filmato, però, appare tranquilla e serena ed ha spiegato cosa sta succedendo e quali sono le sue condizioni di salute attuali.

Nikita in ospedale: cosa è successo

Nikita Pelizon è ricoverata all’ospedale San Donato e qualche ora fa sui social ha parlato dell’operazione alla quale si dovrà sottoporre. Secondo quanto riferito dalla diretta interessata, si tratta di un’intervento per mettere una protesi al cuore.

Qualche mese fa Nikita ha avuto un attacco ischemico transitorio. Successivamente ha fatto sei mesi di visite per poi decidere di operarsi.

Come sta l’ex gieffina

L’ex gieffina ha riferito di stare bene ma di avere da giorni un po’ d’ansia per l’operazione. Ha anche specificato di essersi messa a piangere in diretta in una live su Tik Tok. Oggi, però, si sente tranquilla e non vede l’ora di sottoporsi all’intervento per tornare ad una vita attiva e normale.

La reazione dei fans

Il suo video è diventato virale ed ha fatto preoccupare molti fans che non hanno potuto fare a meno di lasciare un commento o un messaggio di augurio di pronta guarigione sotto al post. Tra questi si legge: “Tranquilla…..i tuoi custodi saranno con te e guideranno le mani dei medici” e poi ancora: “Tranquilla te sei una roccia e supererai anche questo ‘piccolo sbarramento “X poi tornare a riprendere a “camminare “più velocemente e spedita verso un prossimo obiettivo”.

Cosa fa oggi Nikita

Classe 1994, Nikita Pelizon è nata Trieste ed è molto conosciuta grazie alla sua partecipazione di vari programmi tv come il Grande Fratello. La sua carriera è iniziata a 18 anni come modella e testimonial. Nel 2018 è entrata nel mondo della televisione e dello spettacolo. Nel 2022 ha partecipato a Pechino Express con l’amica Helena Prestes, attuale gieffina dell’edizione in corso. Ha poi vinto il Grande Fratello Vip 7. Lo scorso lunedì 13 gennaio 2025, Nikita è tornata nella casa dalla porta rossa per supportare la sua amica Helena. Oggi è molto amata dal pubblico italiano ed ha un seguito di oltre 250 000 followers che vorrebbero rivederla sul piccolo schermo per altri progetti lavorativi.