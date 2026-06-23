Spunta raccolta fondi a nome di Natalia Paragoni mentre fa la chemio, ma l’influencer non è coinvolta

Nelle scorse ore, sui social è stata aperta una raccolta fondi a nome di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta: il deejay e l’influencer 28enne, che di recente ha reso noto che si sta sottoponendo alla chemioterapia per curarsi dal Linfoma di Hodgkin, hanno spiegato attraverso una storia Instagram di non sapere nulla dell’iniziativa. In altre parole, c’è il forte sospetto che ignoti stiano cercando di sfruttare la vicenda clinica dell’imprenditrice digitale per monetizzare. Quel che è sicuro, come ribadito dai due ex volti di Uomini e Donne, è che loro non hanno organizzato alcuna campagna per racimolare denaro.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, spunta una raccolta fondi a loro nome: “Non è stata creata da noi”

“Non è stata creata, richiesta, autorizzata né promossa da noi. Non abbiamo alcun coinvolgimento nella sua gestione”, hanno specificato Natalia e Andrea sottolineando che situazioni delicate come quella che stanno vivendo non devono essere strumentalizzate o usate per veicolare messaggi e iniziative che non rispecchiano le loro volontà. “Ritengo importante fare chiarezza per evitare fraintendimenti”, ha concluso Paragoni, dissociandosi totalmente dalla raccolta fondi in questione.

L’influencer ha poi ringraziato coloro che nell’ultimo periodo hanno espresso nei suoi confronti solidarietà e sostegno in riferimento alla sua personale lotta contro il Linfoma di Hodgkin, forma tumorale che colpisce il sistema linfatico. Paragoni, che un mese fa ha partorito la secondogenita Beatrice, ha reso pubblica la sua battaglia contro la patologia, raccontando di aver iniziato a sottoporsi a un ciclo di chemioterapia dopo un confronto con i medici che la hanno in carico.

Natalia Paragoni e la lotta contro il Linfoma di Hodgkin

Nei giorni scorsi si è rasata a zero i capelli, consapevole che avrebbe comunque perso la folta chioma a causa degli effetti collaterali della terapia. Nonostante la diagnosi, la 28enne non ha mai perso il sorriso. Ha dichiarato più volte di essere fiduciosa di guarire e di essere felice di poter contare sul sostegno dei suoi cari, in particolare della sua famiglia, delle sue figlie e del compagno Zelletta. Dopo aver fatto sapere della malattia, ha ricevuto una miriade di messaggi da parte di migliaia di fan e di molte persone del mondo dello spettacolo.