Spot Esselunga, è polemica: il duro parere di Sonia Bruganelli

Sta facendo molto scalpore il nuovo spot dell’Esselunga, alimentando dibattiti social infiniti. Nello spot promozionale in questione, si vede una bambina, figlia di genitori separati, che dà una pesca al padre di nascosto dalla madre, facendogli credere che fosse un regalo da parte della mamma. Dalla diffusione del video, è iniziata una forte polemica, dato che molti hanno accusato la pubblicità di colpevolizzare i genitori separati. D’altro canto, invece, c’è chi ha apprezzato lo spot, sostenendo che si tratti semplicemente di una giusta rappresentazione della sofferenza dei figli. Tra questi, troviamo la premier Giorgia Meloni, alla quale, invece, è piaciuta l’idea dietro l’ormai famosissima pubblicità.

In tanti hanno criticato lo spot, sostenendo che, in determinate circostanze, la fine di un matrimonio può essere un bene per i figli. In una casa piena di liti e tensioni, molto spesso la cosa migliore da fare è divorziare proprio per evitare che quei bambini possano crescere in un ambiente più sano. Di questo stesso parere pare essere Sonia Bruganelli. L’autrice televisiva si è separata recentemente da Paolo Bonolis, con il quale condivide tre figli: Davide, Silvia e Adele. Dunque, il tema la tocca particolarmente e, per questo, ha voluto far capire il suo punto di vista condividendo sul suo profilo Instagram un pensiero scritto da Massimo Gramellini sul Corriere della Sera:

Ricordare che le separazioni producono dolore nei bambini non significa negare l’istituto del divorzio. Della storia di un’esistenza quella pubblicità ci restituisce solo un frammento: una bimba di cinque anni che legittimamente desidera che mamma e papà stiano insieme. Ma la vita non finisce a cinque anni e molte coppie divorziano proprio per evitare che i figli crescano tra le tensioni. Magari nel prossimo spot ci sarà un’adolescente che la pesca la spiaccica in testa ai genitori perché continuano a scannarsi invece che separarsi.

Una riflessione che esprime perfettamente il parere della Bruganelli sull’intera vicenda, che ha accompagnato l’articolo con delle emoji di applausi. Il post è stato immediatamente invaso da moltissimi commenti di utenti che si sono detti d’accordo con quanto condiviso dall’ex opinionista del Grande Fratello. Commenti ai quali Sonia ha risposto, continuando a ribadire il suo punto di vista sul ‘dibattito dell’Esselunga’.

Leonardi Pieraccioni: la reazione ironica allo spot dell’Esselunga

Sonia Bruganelli non è stata l’unica vip ad aver detto la sua sulla famigerata pubblicità dell’Esselunga. Poco fa, l’attore Leonardo Pieraccioni ha condiviso sul suo profilo Instagram un video in cui si esprime sulla questione. Com’è noto, Leonardo è un papà separato. L’attore, infatti, si è separato dalla mamma di sua figlia Martina, Laura Torrisi, diversi anni fa. Ebbene, il regista toscano ha deciso di riportare la vicenda su dei toni un po’ più leggeri, commentando lo spot in maniera totalmente ironica. Ecco cosa ha detto: