Sonia Bruganelli a cena col “cavaliere” Andrea: esplode il gossip

Sonia Bruganelli a cena con un “cavaliere”, tra risate e relax. Diva e Donna ha sorpreso l’ex moglie di Paolo Bonolis con Andrea. Non una persona qualunque, bensì uno degli autori dei programmi “Ciao Darwin” e “Avanti un altro”. Non è dato sapere al momento se il pasto è stato consumato in amicizia oppure se tra l’imprenditrice e l’uomo ci sia qualcosa di più. Quel che invece è certo, almeno osservando le paparazzate pubblicare dal settimanale diretto da Angelo Ascoli, è che tra Sonia e Andrea ci sia del feeling e tanta voglia di svago.

Diva e Donna non si è sbilanciata. Altrimenti detto non ha parlato di nuovo fidanzato, ma ha assicurato che chi ha visto l’ex di Bonolis e il “cavaliere” accompagnatore ha riferito di una bella complicità. Resta gettonatissima la domanda se Andrea sia il nuovo ‘lui’ dell’imprenditrice’ o ‘soltanto’ un amico stretto.

Da quando nel giugno scorso Bruganelli e Bonolis hanno annunciato la separazione dopo 26 anni di matrimonio, non c’è stata alcuna paparazzata “scottante” che ha riguardato i due ex coniugi, se non appunto quella di Diva e Donna. Per quel che riguarda i rapporti post separazione, l’ex opinionista del GF Vip e il conduttore romano non hanno smesso di frequentarsi per il bene dei figli e perché continuano ad andare d’accordo sotto molti punti di vista nonostante la rottura.

Non a caso anche quest’anno hanno trascorso parte delle vacanze estive assieme, nelle Baleari, isole frequentate da anni dall’ex coppia. E i gossip riguardanti Bonolis? Per ora tutto tace. Dopo la fine del matrimonio non è uscita alcuna indiscrezione sulla vita sentimentale del conduttore che ufficialmente è single. Anche se non lo fosse, non sarebbe facile da scoprire. Da sempre Bonolis mantiene un attento riserbo sulle sue vicende private.

Sonia Bruganelli e Ballando con le Stelle…

Di recente alcuni rumors hanno raccontato che l’imprenditrice avrebbe fatto di tutto per entrare nella giuria di Ballando con le Stelle. Sforzi, sempre a detta di alcuni esperti di retroscena tv, risultati vani in quanto Milly Carlucci avrebbe risposto picche.