Spolverato, trattativa in corso con Mediaset? L’indiscrezione

Dopo la delusione con Shaila Gatta, per Lorenzo Spolverato sembra essere arrivato il momento di voltare pagina. Niente di certo, sia chiaro, ma secondo quanto trapelato sui social da esperti di gossip, l’ex gieffino sarebbe pronto a tornare in tv con un nuovo progetto. Per il giovane si prospetta una stagione ricca di sorprese a livello lavorativo. Ma cerchiamo di capire meglio.

L’indiscrezione su Lorenzo Spolverato

L’esperta di gossip Deianira Marzano ha condiviso sui social un’indiscrezione che sta facendo molto discutere. Si parla di un possibile ritorno di Lorenzo Spolverato a Mediaset, dopo l’esperienza al Grande Fratello e al seguito guadagnato grazie al reality. Secondo quanto trapelato, il nome dell’ex gieffino circola frequentemente nei corridoi degli studi televisivi.

E c’è di più: sarebbe in corso la realizzazione di un programma televisivo pensato ad hoc per la sua personalità. Dunque, si preannuncia per lui una stagione ricca di successi.

L’esperienza al Grande Fratello

Lorenzo Spolverato ha attirato l’attenzione del pubblico durante la sua partecipazione al Grande Fratello. Senza dubbio, il reality lo ha messo sotto i riflettori a causa del suo comportamento e di alcune situazioni da lui vissute in prima persona. Il suo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia è stato caratterizzato da alti e bassi, dinamiche che lo hanno messo a dura prova. In particolare, la relazione con Shaila Gatta. Tra loro è stato amore a prima vista, i due hanno costruito un rapporto che per molti sarebbe potuto continuare anche fuori. Invece, l’ex velina, una volta uscita dal gioco, ha cambiato idea. Nell’ultima puntata, quando Spolverato si stava contendendo la finale, la diretta interessata è rientrata nella casa per comunicargli la scelta presa sulla loro relazione.

Lorenzo Spolverato, dalla moda alla tv

Classe 1996, Lorenzo Spolverato ha iniziato la sua carriera lavorativa nel mondo della moda come modello. Lo spettacolo e la televisione lo hanno sempre appassionato, tanto da seguire un corso di recitazione e doppiaggio, fino a debuttare in programmi tv come Uomini e donne e Temptation Island. Nonostante il suo carattere impulsivo e spesso fuori luogo, l’ex gieffino attraverso la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia ha lasciato il segno, arrivando in finale. Oggi, è molto seguito sui social, dove vanta oltre 20 000 persone che lo supportano e sostengono e non perdono occasione di curiosare sulla sua vita professionale e privata. Per ora si tratta solo di rumors, ma sono sempre di più coloro convinti che presto potremmo rivederlo sul piccolo schermo. Non ci resta che attendere.