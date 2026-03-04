Spolverato e Lucia Ilardo fanno discutere: addio Shaila e soffiata di Rosario

Fa parlare il video che vede Lucia Ilardo e Lorenzo Spolverato fare shopping insieme in un centro commerciale. L’ex volto di Temptation Island pare sia pronta a entrare nella Casa del Grande Fratello Vip 2026. L’ex gieffino ha già avuto modo di varcare la famosa porta rossa, durante la passata edizione, vinta da Jessica Morlacchi. Lorenzo non è riuscito ad arrivare alla vittoria tanto ambita, dopo tutte le strategie messe in atto durante il suo percorso.

Approdato in finale senza la sua Shaila Gatta, si è ritrovato ad assistere al momento più emozionante – quello in cui vengono spente le luci della Casa – dallo studio, con la sua ‘nemica’ Helena Prestes protagonista insieme alla Morlacchi. Il suo sogno è andato in fumo e dopo il reality show non ha neppure avuto modo di avere al suo fianco Shaila. Infatti, la ballerina ha deciso, proprio durante la finale, di salutarlo in diretta TV. I fan non hanno mai perso le speranze e hanno sempre sperato in un loro ritorno di fiamma.

Proprio di recente si è tornato a parlare di ciò, ma senza alcuna prova concreta o ufficiale. Nel frattempo, ecco che Lorenzo appare in compagnia di Lucia, proprio ora che è pronta a entrare nella Casa del Grande Fratello Vip di Ilary Blasi. Chi ha seguito Temptation Island 2025 di sicuro ricorderà quanto accaduto tra la Ilardo e il suo ex fidanzato Rosario Guglielmi, fino alla loro ospitata a Uomini e Donne. Oggi vari telespettatori stanno discutendo sulla segnalazione arrivata a Deianira Marzano su Instagram, che vede appunto Spolverato in compagnia di Lucia.

Tra commenti e tanta curiosità, i due hanno ironizzato, nelle scorse ore, su quanto accaduto. “Mi hai visto?”, ha chiesto in modo scherzoso Lorenzo, mentre fingeva di nascondersi di fronte a uno specchio di un locale. La Ilardo ha riso e replicato: “Non farti vedere”. I due hanno appunto fatto dell’ironia sul video che li vede fare shopping insieme e sulle varie allusioni dei fan, senza però fare delle precisazioni.

Il fatto che ci scherzino su fa pensare che da parte loro non c’è alcuna intenzione di nascondersi e che ci sarebbe solo una semplice amicizia. C’è chi, però, non trova divertente il tutto. Stiamo parlando di quei fan accaniti che ancora sperano in un ritorno degli Shailenzo. “Dicessero che stanno insieme senza prendere in giro i fan! Shaila molto meglio”, scrive qualcuno a Deianira Marzano. L’esperta di gossip prende la palla al balzo per dire la sua:

“Però se c’era anche solo un’ultima possibilità di tornare con Shaila, se l’è bruciata, dimostrando interesse solo per la visibilità. E poi dico io: prendete in giro i follower nelle Storie e dopo vi lamentate se vi criticano. Ora capisco perché Shaila è rimasta sul suo punto, la comprendo”

Non finisce qui, perché l’esperta di gossip riporta un presunto messaggio ricevuto da Rosario Guglielmi, il quale confermerebbe la partecipazione di Lucia al Grande Fratello Vip: “Che dirti, io so che è vero. Ma vabbè. Sai questo mondo come è”.