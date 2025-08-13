Spolverato bufera, mistero su Ilaria si infittisce: regali ‘riciclati’ e bollenti

Cosa succede nella vita sentimentale di Lorenzo Spolverato dopo l’addio a Shaila Gatta? Sebbene a molti fan del Grande Fratello 18 questo poco importa, il fandom ancora legato agli Shailenzo è ancora sul pezzo. Tra dettagli e indizi, questi spettatori tentano di trovare sempre una nuova svolta nelle vite private dei due ex gieffini. Da giorni si parla di una presunta nuova relazione per il discusso ex gieffino, che sognava tanto la vittoria o almeno di spegnere le luci della Casa più spiata d’Italia.

Precisamente si parla di una presunta nuova love story di Lorenzo con una certa Ilaria. Sono tanti gli indizi che in questi giorni stanno spuntando fuori, mentre Spolverato preferisce lasciare tutto avvolto nel mistero. Ed ecco che in queste ore spuntano altri dettagli, che stanno rendendo le cose ancora più strane. Non solo, i fan si dicono sempre più furiosi con l’ex gieffino. Come fa notare Deianira Marzano su Instagram, il pubblico che lo segue ha addirittura notato che Spolverato potrebbe aver regalato il suo braccialetto a Ilaria.

A far arrabbiare il fandom è il fatto che quel bracciale sarebbe stato regalato a Lorenzo proprio dai fan. Dunque, avrebbero preferito che lo tenesse lui, anziché darlo a qualcun altro. Non solo, sembra che Spolverato abbia anche lasciato un altro regalo che le fan gli avrebbero inviato ieri. Ciò si evince da alcune immagini che entrambi avrebbero condiviso sui social network. Non finisce qui. Lorenzo Pugnaloni è tornato a parlare del mistero legato a questa presunta nuova relazione dell’ex gieffino in queste ore, condividendo lo stesso messaggio dell’esperta di gossip, con un dettaglio in più.

“A Lorenzo hanno regalato un gioco erotico le sue fan e lei l’ha postato, ma ha cancellato subito la storia”, questa la segnalazione fatta da un fan. Sarà davvero così? Nel frattempo, oltre il fatto che avrebbe dato i regali ricevuti dai fan a un’altra persona, infastidisce il mistero che continua ad aleggiare. Purtroppo i fan pretendono di conoscere gli sviluppi nelle vite private degli ex concorrenti di un programma televisivo.

A detta di molti, Spolverato starebbe cavalcando l’onda solo per far parlare di sé, restando criptico e ambiguo. Questo anche perché solo qualche giorno fa sembrava aver condiviso una frecciatina contro Shaila Gatta. Ma c’è anche chi chiede di dare del tempo all’ex gieffino per permettergli di decidere lui il momento giusto di esporsi qualora questa relazione fosse davvero in piedi.