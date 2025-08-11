 Skip to main content
Lorenzo Spolverato: chi è la ragazza con cui è stato visto in vacanza

Lorenzo Spolverato beccato con una ragazza: chi è questa donna misteriosa

Antonella Panza11 Agosto 20253 minuti di lettura
Lorenzo Spolverato in questi giorni è finito ancora una volta al centro dell’attenzione per un presunto flirt con una ragazza con cui è stato beccato in vacanza. Non si è parlato d’altro dal momento in cui per molti Lorenzo è associato ancora alla relazione che avuto con Shaila Gatta, nella casa del Grande Fratello. In molti speravano che questa storia d’amore potesse durare, era nato un gruppo davvero molto vasto di persone che aveva cominciato a sognare con il loro amore. Per questo è stata una doccia fredda quando in questi giorni l’ex concorrente del reality è stato paparazzato con una ragazza in vacanza. A quanto pare, però, non è tutto oro quel che luccica. Deianira Marzano, infatti, ha deciso di fare luce su questo faccenda.

La famosa blogger infatti ha pubblicato una chat di una persona che sostiene di conoscere molto la ragazza in questione. “Mi ha detto che lei è single e che ha messo quella foto per far hype, per far sì che parlino di lei. Ha provato ad andare a Uomini e Donne come corteggiatrice, a fare i casting, non l’hanno mai presa” ha dichiarato.

Lorenzo Spolverato in vacanza con una ragazza? Arrivano chiarimenti sulla sua identità

Dunque se questa cosa dovesse essere vera le cose stanno in questo modo, ovvero Lorenzo è ancora single e si sta godendo la sua vacanza in spensieratezza, senza buttarsi nuovamente in una storia d’amore dopo quella con Shaila che è stata decisamente molto intensa e che lo ha lasciato un po’ con le ossa rotte.

Ovviamente in tanti si aspettano chiarimenti sia sulla fine della sua storia con Shaila che su questa presunta frequentazione di cui si sta parlando in questi giorni e che non è stata ancora smentita da lui. In molti infatti sono certi del fatto che, la prossima stagione, lo vedremo negli studi di Verissimo dove, attraverso una intervista a Silvia Toffanin, potrà fare luce su un bel po’ di questioni rimaste in sospeso.

Antonella Panza

