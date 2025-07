Tu si que vales rivoluzione sull’orario, Toffanin in prime time: annuncio Mediaset

Diverse le novità annunciate da Mediaset nel corso della presentazione dei palinsesti della stagione 2025/2026. Una delle più importanti riguarda la rivoluzione dell’orario di Tu sì que vales, popolar talent show di Canale Cinque. Un’altra concerne lo sbarco in prima serata di Silvia Toffanin con Verissimo. La compagna di Pier Silvio Berlusconi è anche stata confermata in prime time con lo show This is Me, sorta di ‘appendice’ di Amici di Maria De Filippi.

Tu sì que vales, rivoluzione sull’orario

Mediaset ha reso noto che c’è la volontà di far terminare le puntate di Tu sì que vales, che sarà proposto da settembre in prime time al sabato sera su Canale 5, prima di mezzanotte. Una scelta che ha l’obbiettivo di risparmiare ore di girato così da poter trasmettere più puntate del talent show. Dunque, accorciando la durata della trasmissione, si dovrebbe avere materiale per proporre al pubblico dell’ammiraglia ben 11 appuntamenti, 2 in più rispetto al solito.

Silvia Toffanin in prima serata con Verissimo

Per quel che riguarda Silvia Toffanin, la compagna dell’amministratore delegato del Biscione sarà super impegnata anche nella prossima stagione. In primavera sbarcherà in prima serata con tre puntate di Verissimo, con un focus particolare sulla stretta attualità. Le novità principali sono due: la prima è l’apertura della presentatrice ai personaggi e ai temi della politica; la seconda è l’inserimento nel format del ‘cubo’ di Maurizio Costanzo.

Mediaset cercherà quindi di tamponare le difficoltà del prime time di Canale Cinque piazzando un programma di successo del pomeriggio. Un’operazione azzardata in quanto non sempre tali mosse hanno buoni esiti. Verissimo continuerà anche ad andare in onda il sabato e la domenica pomeriggio.

Toffanin tornerà anche al timone di This is me in prima serata su Canale Cinque. Trattasi di un programma che celebra i migliori talenti della storia di Amici. La prima edizione è andata piuttosto bene, per questo Mediaset ha deciso di puntare su una seconda stagione. Ci saranno delle novità non da poco: lo show si aprirà oltre ad Amici, raccontando grandi personalità della musica, dello sport e dello spettacolo. In totale saranno trasmesse tre o quattro puntate nella prima parte della stagione.