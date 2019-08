Spirito libero su Canale 5: cast attori e numero puntate

Spirito Libero serie tv: trama, chi sono gli attori e quante puntate sono

Canale 5 ha deciso di regalare ai suoi affezionatissimi telespettatori una nuova serie tv che li accompagnerà per il mese di Agosto, in attesa dell’arrivo di Settembre. La serie porta il nome di Spirito Libero ed inizierà martedì 6 Agosto alle 21:29. La fiction si articola in 8 episodi: Mediaset trasmetterà ogni sera 2 episodi per un totale di quattro prime serate. La trama di questo nuovo sceneggiato austriaco ruota intorno ad una tematica molto importante: l’amicizia tra giovani e cavalli. Questa serie tv però, al contrario di altre che presentano tematiche simili, sarà ricca di intrighi e misteri che terranno il pubblico letteralmente attaccato alla televisione. La protagonista è poi giovanissima e sarà impossibile non affezionarsi a lei! Ma qual è la trama di Spirito Libero? Scopriamolo subito!

Spirito Libero, ecco cosa ci racconterà questa serie tv

La protagonista di Spirito Libero è una giovane donna di nome Alexandra Winkler che vedrà la propria vita cambiare da un giorno all’altro. La ragazza, infatti, lavora in un panificio a Vienna ed è convinta di essere orfana. Da piccola Alexandra è stata adottata ma, improvvisamente, scoprirà di essere figlia di Karl Hochstetten, un uomo molto ricco dal quale erediterà una bellissima fattoria e un allevamento di cavalli Trakehner (una razza molto prestigiosa). La vita della giovane, dunque, cambierà tempestivamente. Alexandra però si ritroverà a fronteggiare tantissime difficoltà e prima di tutto dovrà scontrarsi con la famiglia di suo padre. I familiari di Karl Hochstetten non accoglieranno bene la giovane donna sapendo dell’eredità che ha ricevuto e le riserveranno dei trattamenti molto ostili. A dare problemi ad Alexandra saranno i suoi fratellastri Massimiliano, Leander e Silvia e, ovviamente, la sua matrigna Marie Hochstetten. E sarà proprio nei momenti difficili che la giovane instaurerà un bellissimo rapporto con uno dei suoi cavalli e con l’istruttore Raphael Horvath.

Spirito Libero, chi sono gli attori che fanno parte del cast

Nel cast di questa nuova serie tv troviamo l’attrice Julia Frank Richter che interpreta la protagonista Alexandra Winkler, e Christoph Luser che veste i panni del fratellastro Massimiliano Hochstetten. Inoltre, troveremo Laurence Rupp nel ruolo di Leander Hochstetten, Patricia Aulitzky nella parte di Silvia Hochstetten e Michou Friesz che darà vita alla matrigna Marie Hochstetten. Invece, l’istruttore che farà perdere la testa ad Alexandra, Raphael Horvath, è interpretato dal bellissimo attore Aaron Karl.