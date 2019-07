Spirito libero su Canale 5: trama e quando va in onda

Spirito libero, la nuova fiction in onda su Canale 5 da agosto

È in arrivo su Canale 5 la nuova fiction Spirito libero. Stiamo parlando della serie drama di origine austriaca, che vede come protagonista l’attrice Julia Richter. Una bella sorpresa per i telespettatori, che si ritroveranno a seguire puntate ricche di misteri e suspense. Mediaset ha scelto di proporre la serie proprio questa estate, più precisamente nel mese di agosto. Da qualche giorno, infatti, il pubblico di Canale 5 vede, durante la pubblicità, il promo riguardante la fiction che riuscirà sicuramente a tenere tutti incollati al piccolo schermo. La trama ruota intorno a una famiglia e a un testamento. Come si può intuire dal promo, gli ingredienti protagonisti sono gli intrighi e i misteri. Ora, dopo aver conquistato il pubblico austriaco e tedesco, è pronta ad approdare sulla rete di Canale 5 con tutti i suoi personaggi, tra cui la protagonista Alexandra Winkler.

Spirito libero: quando va in onda e la trama che vede protagonista Alexandra

La nuova fiction prenderà inizio su Canale 5 il prossimo 7 agosto. La trama vede protagonista Alexandra, una ragazza di 23 anni che lavora in un panificio a Vienna. La giovane non sa ancora, però, di essere figlia di un uomo molto ricco. Ed ecco che la sua vita subisce un’interessante svolta quando scopre di essere, appunto, l’unica erede di alcune proprietà di Karl Hochstetten, che si rivela essere il suo vero padre. La ragazza scopre, dunque, di essere in possesso di una fattoria e di un allevamento. Fino a questo momento, Alexandra credeva di essere orfana. All’improvviso, non solo si ritrova a essere ricca, ma scopre anche di avere una matrigna e dei fratellastri.

Spirito libero, Alexandra scopre di essere una ricca ereditiera

La famiglia Hochstetten non prende affatto bene l’arrivo di Alexandra. In particolare, la ragazza si ritroverà a fare la conoscenza dei fratelli Massimiliano, Leander e Silvia e della matrigna Marie. Non appena Maximiliano e la sua amante Margherita scoprono che Karl ha lasciato tutto alla 23enne hanno una reazione abbastanza forte. Fortunatamente, la ragazza riesce a trovare supporto in alcuni amici, Paula Novak e Raphael Hovarth, e in un cavallo mezzosangue. Non ci resta ora che attendere il prossimo 7 agosto per assistere alle vicende riguardanti Alexandra.