Spinazzola, grave infortunio: la reazione della moglie e le sue parole

L’Italia è in festa: Belgio battuto 2 a 1 e semifinale dell’Europeo conquistata. Una notte da ricordare, con una sola nota negativa e dolorosa. Uno dei protagonisti degli Azzurri, Leonardo Spinazzola, ha concluso il suo cammino sul campo a Euro 2021 a causa di un brutto infortunio: lesione al tendine d’Achille che lo terrà lontano dal rettangolo verde per diversi mesi. Si è capito fin da subito che non si è trattato di un piccolo incidente di percorso: ‘Spina’ si è bloccato dopo uno scatto per poi accasciarsi a terra. Dentro la barella e mani sul volto. Disperazione palpabile per il giovane. Nelle scorse ore, dopo che è stata accertata l’entità dell’infortunio, ha parlato anche la moglie del giocatore, Miriam Sette.

La donna si è espressa via social, con una Stories su Instagram. La donna ha preso a prestito una frase dell’aforista Silvia Nelli per esternare il proprio supporto nei confronti del marito che ora dovrà affrontare un lungo percorso di riabilitazione prima di tornare in campo.

La Sette, prima di dare manforte dal punto di vista emotivo al campione 28enne, ha postato anche una clip in cui si vede l’intera Nazionale Azzurra a bordo del pullman con cui è tornata a Coverciano nella notte. Un solo coro cantato dai giocatori: “Olè, olè, olè, Spinaa… Spinaa”.

Tanti anche gli utenti che hanno raggiunto su Instagram la giovane, scrivendole messaggi di sostegno e mostrando la loro vicinanza a lei e al marito.

Leonardo Spinazzola e la storia con Miriam, sposata nel 2018

Spinazzola, classe 1993, ha origini umbre. La love story con Miriam è sbocciata a Foligno grazie ad un incontro tramite amici comuni. Nel 2018 la coppia ha coronato il suo legame unendosi in matrimonio. Non solo: ‘Spina’ e la Sette sono anche già genitori di due bimbi, Mattia, il primogenito nato poco dopo le nozze, e Sofia, venuta alla luce nel 2021.

Miriam è una persona alquanto riservata nonostante non disdegni di apparire ogni tanto sui social da cui trapela tutto il suo amore per il marito e per i suoi due figli.