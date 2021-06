Spinazzola: chi è la bellissima moglie e curiosità sulla sua vita privata

Tra i protagonisti assoluti della Nazionale di calcio convocata da Mancini per il Campionato Europeo 2021, c’è un nome che fa capolino, cioè quello di Leonardo Spinazzola. La sua popolarità ha suscitato inevitabili curiosità, soprattutto riguardanti la sua vita privata e non solo.

Classe 1993, il calciatore umbro fa parte della squadra di calcio della Roma, in qualità di difensore. Stesso ruolo che ricopre anche nella Nazionale di Mancini. L’aitante 28enne vanta un folto numero di fan e followers sui social. Ma con grande dispiacere di tante, Leonardo è già impegnato.

Spinazzola, infatti, è felicemente sposato con Miriam Sette. Una ragazza conosciuta a Foligno grazie a degli amici comuni. Il loro amore è stato coronato prima dalle nozze nel 2018, poi dall’arrivo di un figlio Mattia. Qualche anno dopo, nel 2021, la coppia ha avuto una bambina, Sofia.

Sia Leonardo che la moglie Miriam sono molto attivi sui social. Ed è proprio sul suo account Instagram che la moglie del difensore ha condiviso con i suoi follower un post molto emozionante e commovente. Una dedica dolcissima al suo amato consorte.

A differenza di tante consorti e compagne di calciatori, Miriam è un personaggio molto riservato e a tratti sfuggente. Di origini pugliesi, la Setta si è trasferita a Foligno giovanissima. Ed è proprio in Umbria che Miriam ha frequentato la scuola superiore, quindi l’università.

La tenacia e la forza sono la sua cifra, proprio come Leonardo. Lei ha conseguito la laurea in Scienze politiche e relazioni internazionali mentre era in attesa del loro primo figlio, Mattia. Di lei, si parla in questi ultimi giorni per la dedica fatta al suo Leonardo.

“Vivo di emozioni che tu non sai nemmeno di darmi” – quindi ha aggiunto – “ti meriti il mondo amore mio, perché sei grande“. Parole che hanno infiammato, neanche a dirlo, il cuore dei tifosi.