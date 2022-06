Spinalbese, è passione con la sorella dell’ex di De Martino: gossip rovente

By

Le temperature bollenti dell’estate 2022 scaldano il gossip del Bel Paese. L’ultimo scoop riguarda Antonino Spinalbese, l’ex fidanzato di Belen Rodriguez (i due sono diventati genitori lo scorso luglio per poi lasciarsi a fine 2021). Lo spezzino nelle scorse settimane era stato pizzicato a scambiarsi gesti assai affettuosi con la modella Helena Prestes. A quanto pare la frequentazione ha bruciato rapidamente la sua carica passionale visto che della giovane, nella vita di Spinalbese, si sono perse le tracce.

Ora ci sarebbe un’altra donna a far battere il cuore dell’imprenditore. Lo rivela in esclusiva Whoopsee che ha assicurato che il ragazzo si sta vedendo con Giulia Tordini – founder e creative director del brand di gioielli “Leda Madera” – sorella di Giorgia, creative director di “The Attico”, il noto marchio di moda fondato insieme a Gilda Ambrosio (ex di Stefano De Martino).

Il portale esperto di cronaca rosa ha raccontato che Antonino e Giulia si sarebbero goduti alcuni giorni di vacanza tra Forte dei Marmi, Livorno e Portovenere di recente. I segnali nell’ultimo periodo, ha assicurato sempre Whoopsee, non sono di certo mancati. La testata ha fatto riferimento a una serie di fotografie social che paiono provare che i due abbiano frequentato i medesimi luoghi in questo periodo. Giulia sarà la donna che farà dimenticare Belen a Spinalbese? Chissà…

Antonino, intervistato pochi giorni fa da Chi Magazine, ha rilasciato delle dichiarazioni rumorose, lasciando intendere che con la madre di sua figlia, Luna Marì, i rapporti sono ghiacciati. ha chiosato.

Interpellato anche sul ritorno di fiamma tra l’argentina e Stefano De Martino, si è augurato che “stiano assieme per tutta la vita”. Non una esternazione ironica: Spinalbese ha infatti spiegato che la priorità di tutti dovrebbe essere quella di garantire serenità ai figli. Dunque, se ‘Ste’ e ‘Belu’, il cui frutto d’amore è Santiago, sono in grado di stabilizzare la loro situazione sentimentale, ne trarranno giovamento anche i figli, compresa Luna Marì.

Altro tema caldo in cui è finito Spinalbese di recente è quello che conduce al GF Vip. I ben informati hanno assicurato che Alfonso Signorini lo abbia convinto a partecipare. E pare che Belen non abbia preso benissimo la faccenda.