Spinalbese, critiche per il regalo alla figlia: cos’è successo

Antonino Spinalbese ha regalato una cagnolina alla figlia Luna Marì, avuta nel 2021 da Belen Rodriguez. Esattamente come fece molto tempo fa Stefano De Martino che scelse di regalare al figlio Santiago un Labrador dal manto color cioccolato di nome Choco. Un gesto quello di Spinalbese che non è stato apprezzato da molti dei suoi fans che si sono letteralmente scagliati contro di lui per svariati motivi. Ecco cosa è successo.

Le critiche dei followers di Spinalbese

Spinalbese ha postato sul suo profilo di Instagram un tenero video nel quale ha ripreso il momento del primo incontro tra il nuovo componente della famiglia, la cagnolina di nome Masha, e la figlia Luna Marì. Sono stati tanti i followers dell’ex hair stylist che hanno avuto da ridire sul regalo fatto alla piccola, in primis sul modo in cui la bambina gioca con il suo amico a quattro zampe. A vedere dalle immagini condivise pare che Luna Marì sia del tutto ignara del fatto che si tratti di un animale e non di un pupazzo. Tutta colpa di Spinalbese che, secondo i fans, avrebbe dovuto spiegare alla figlia come comportarsi con la cagnolina e soprattutto che non può strapazzarla come se fosse un giocattolo: “Occhio Antonino che ai cani non piace essere strapazzati! Poi reagiscono come solo loro sanno fare” si legge tra i commenti.

Un’altra critica mossa all’ex gieffino ha riguardato la razza dell’animale, un bulldog francese. In molti infatti si sono chiesti come mai Spinalbese non abbia scelto di salvare un cane dal canile piuttosto che “acquistarne” uno di razza: “Perché prendere questa razza? Ma lo sai cosa c’è dietro a questi poveri animali? Invece di prenderlo in un canile… se non sono di razza non li si vuole”.

Alcuni però hanno preso le difese dell’ex gieffino affermando che quell’ondata di odio era esagerata e che nessuno poteva sapere se la piccola trattasse sempre così la cagnolina o se si fosse trattato solo di un momento: “Si è scatenato l’inferno per una foto di una dolcezza unica… una bambina prova ad abbracciare il suo cane… tutti a dire cosa fare, cosa non fare e come comportarsi… che roba triste” o ancora “Io credo siano i primi approcci con la sua nuova sorellina pelosa… L’ha soltanto abbracciata, ma capirà come si fa.. è piccola!”

Antonino Spinalbese single o impegnato?

Gli esperti di gossip continuano a seguire ogni mossa dell’ex hair stylist per capire se al momento sia single o impegnato in una relazione con una nuova fiamma. Dopo la breve storia con Ginevra Lamborghini, nata all’interno della Casa del Grande Fratello, Spinalbese aveva detto di aver capito come la loro relazione fosse solamente “una storia mediatica” che, come tale, si era conclusa con la fine del reality.

Venendo a tempi più recenti, a marzo scorso Spinalbese era stato più volte paparazzato in compagnia dell’ex Miss Italia Carolina Stramare ma nell’ultimo periodo i due non sono più stati visti insieme e ciò ha fatto pensare ai fans dell’ex gieffino che quella con la Stramare potesse essere solamente una liaison passeggera. Insomma in questo momento sembra che Antonino Spinalbese abbia occhi solamente per la figlia Luna Marì.