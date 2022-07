Spinalbese, auguri alla figlia: la reazione della nuova fidanzata e di Belen

Antonino Spinalbese, non appena le lancette dell’orologio hanno toccato la mezzanotte facendo scoccare il 12 luglio, si è precipitato su Instagram per omaggiare il primo compleanno della piccola Luna Marì, la figlia avuta con Belen Rodriguez esattamente un anno fa. “Sei tu… lei. 1YEAR”, ha scritto lo spezzino a corredo di una tenera fotografia della piccina. Immediata la reazione di diversi suoi fan, che hanno piazzato like e cuoricini dolci sotto allo scatto. Tra questi è spuntata Giulia Tordini, la nuova fidanzata del giovane. La donna ha fatto campeggiare, come tanti altri, un cuoricino. Naturalmente il suo gesto non è passato inosservato in quanto ha confermato che tra lei e l’imprenditore è nato qualcosa.

E Belen? Naturalmente ha reagito non facendosi viva sotto alla dedica dell’ex. Non una sorpresa: ormai noto infatti che dopo l’addio sentimentale i rapporti tra la Rodriguez e Spinalbese siano gelidi. Lui stesso, di recente, ha raccontato a Chi Magazine che il dialogo con la modella argentina è limitato solamente all’organizzazione per vedere la piccola. Dunque non sorprende che non ci siano scambi social zuccherosi tra i due.

Dopo la rottura, sia la showgirl sia Antonino hanno trovato nuovi rifugi sentimentali. La sudamericana ha riallacciato il legame con Stefano De Martino. I due sono tornati a fare coppia ufficialmente e, soltanto pochi giorni fa, hanno allontanato le voci di crisi che avevano iniziato a circolare nel mondo del gossip dopo che la Rodriguez era sparita dai social. Nessuno scossone sentimentale: Belen aveva contratto il Covid e, come da lei stessa spiegato, ha trascorso giorni difficili visto che ha dovuto combattere il virus non da asintomatica.

Anche il cuore di Spinalbese ha trovato una tana in cui rifugiarsi. Dopo che gli sono stati attribuiti vari flirt, eccolo al fianco di Giulia. La storia è sbocciata da poco ma sembra che ci siano le basi per qualcosa di importante. Per quel che riguarda il versante professionale, pare che lo spezzino sarà protagonista del prossimo Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini l’avrebbe convinto a far parte del cast. Belen non avrebbe preso affatto bene la questione.