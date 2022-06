Il fotografo, salito alla ribalta della cronaca rosa del Bel Paese per la relazione con l’argentina, starebbe per dire di sì a Signorini

Dopo una corte serrata da parte di Alfonso Signorini, Antonino Spinalbese avrebbe detto di sì al Grande Fratello Vip. Ad assicurare che l’ex compagno di Belen Rodriguez (i due hanno avuto una figlia, Luna Marì, lo scorso luglio) avrebbe accettato di entrare a far parte del cast del reality show di Canale Cinque è il portale The Pipol Tv, il quale ha anche spiegato che la showgirl argentina avrebbe storto il naso nell’apprendere la notizia.

Ma si proceda con ordine: nei giorni scorsi hanno iniziato a circolare delle indiscrezioni che volevano il giovane spezzino tra i papabili prossimi gieffini vip. Il diretto interessato ha confermato di essere stato contattato dalla produzione del programma, senza però sciogliere le riserve su una sua eventuale partecipazione. Il fatto ha spinto a credere che la trattativa avrebbe potuto andare in porto. Motivo? In questi casi, coloro che rifiutano categoricamente l’offerta lo riferiscono senza troppi fronzoli. Antonino non lo ha fatto.

Si arriva a domenica 5 giugno, con l’annuncio di The Pipol Tv. Si racconta che Antonino ha ceduto alle lusinghe del GF Vip (la settima edizione inizierà tra pochi mesi, a settembre). Il portale ha riassunto la storia dello spezzino, ricordando che quando si è fidanzato con Belen ha deciso di lasciare il proprio lavoro di hair stylist per tentare di diventare un fotografo affermato. E la sua musa fu, naturalmente, la Rodriguez.

Come è arcinoto, però, qualcosa è poi andato storto. A fine anno la sudamericana e lo spezzino si sono lasciati. E quest’ultimo si è ritrovato senza lavoro. “Il GF Vip – ha fatto sapere sempre The Pipol Tv – è la sua opportunità economica. Ma questa idea, questa scelta di Spinalbese pare non sia stata percepita in modo positivo da Belen. Come finirà questo reality firmato Rodriguez? Di certo c’è che la porta rossa aspetta il bell’Antonino…”

Ammesso e non concesso che l’indiscrezione combaci con la realtà, resta da capire perché l’eventuale scelta di Spinalbese di prendere parte al reality più spiato d’Italia abbia innescato dei mal di pancia in casa Rodriguez. La spiegazione potrebbe annidarsi in un semplice ragionamento: Belen non avrebbe voglia di finire di nuovo al centro del calderone del gossip contro il suo volere. Perché è più che ovvio che se Spinalbese varcherà la porta rossa del loft di Cinecittà, lei diventerà una protagonista “di riflesso” della settima edizione del GF Vip.