Mel B arrabbiata e perplessa dalle parole di Geri, la sua reazione

Spice Girls: dopo il comunicato ufficiale di Geri Halliwell, Mel B reagisce così…

Avevano fatto davvero scandalo le affermazioni rilasciate da Mel B durante il talk show britannico Piers Morgan’s Life Stories. In quella occasione (ormai lo sappiamo tutti), la Scary Spice ha raccontato di aver avuto un rapporto fisico con la collega Geri Halliwell. Geri però non ha reagito bene alla cosa. Nonostante continui a parlare di essere entusiasta di iniziare il nuovo tour con la band, aveva deciso di non rispondere ma nella giornata di ieri ha rotto il silenzio spiegando che “le affermazioni di Mel B non sono vere“, e che soprattutto hanno arrecato molto dolore a lei e alla sua famiglia. Il marito della Halliwell, infatti, era rimasto sconvolto dalla dichiarazioni della Brown. Ora tocca a Mel B, dire la sua. In realtà, la cantante non ha rilasciata nuove dichiarazioni ma dal Daily Mail arrivano le prime reazioni. Secondo quanto riporta il sito, Melanie Brown sarebbe rimasta perplessa dalle parole di Geri e non avrebbe accettato che quest’ultima abbia negato la loro relazione che, puntualizziamo, è avvenuta una solo volta e per caso (“È successo una volta, ci abbiamo semplicemente riso su e questo è tutto“, aveva raccontato la Brown).

Mel B arrabbiata per la dichiarazioni di Geri

Come riporta il Daily Mail, Mel B sarebbe molto arrabbiata delle parole rilasciate da Geri Halliwell. Non sarebbe affatto contenta di esser passata come una bugiarda, dato che le affermazioni rilasciate sono veritiere (secondo quanto racconta, ndr.). Non sappiamo ovviamente chi delle due abbia realmente ragione, ma sembra che sia per scoppiare una vera guerra all’interno della band. “Mel è totalmente perplessa dalle smentite di Geri“, ha detto una fonte a The Mirror nelle ultime ore, per poi continuare: “Mel sente che Geri la sta facendo passare da bugiarda. Ha detto: “È quasi come se stesse cercando di cancellare la nostra storia“.

Mel B e Geri Halliwell è guerra nelle Spice Girls?

La reunion delle Spice Girls, confermata alcuni mesi fa, aveva acceso un lume di speranza nei fan che vorrebbero rivedere le ragazze inglesi di nuovo insieme e per sempre. Il nuovo tour viene ora funestato da questo vero e proprio caso mediatico. Nonostante molti avessero paura che i piani della band potessero subire una modificazione, la Halliwell indirettamente ha confermato che presto inizieranno le prove e che è molto felice di dividere il palco con le sue amiche e colleghe. Come sarà però l’atmosfera? Tra Geri e Mel B le cose si sistemeranno? Stanno alle ultime indiscrezioni le due non hanno di certo litigato ma se da una parte Geri nega ogni implicazione con Mel, quest’ultima sembra non accettare la smentita ufficiale della Halliwell. Chi avrà ragione?