Geri Halliwell rompe il silenzio e replica a Mel B: “Affermazioni non vere”

Spice Girls: Geri Halliwell rompe il silenzio e replica a Mel B. Il comunicato ufficiale.

Il caso della settimana sembra aver trovato una fine. Le dichiarazioni bomba che Mel B ha fatto sul rapporto che, durante il periodo delle Spice Girls, ha avuto con la compagna e amica Geri Halliwell hanno creato un vero caso. Ora arrivano le parole della Ginger Spice ha risposto alla collega e nega ogni rapporto fisico avuto con lei. È stato il tabloid inglese The Sun a riportare le dichiarazioni di Geri, attraverso un comunicato ufficiale, che dopo settimane di silenzio ha detto la sua sulla situazione: “È stato molto fastidioso leggere ancora di questi rumors. Geri è grata per il supporto e la lealtà di tutti questi anni e ama le Spice Girls: Emma, Melanie, Melanie e Victoria“, poi la smentita ufficiale delle affermazioni della Scary Spice: “Geri vorrebbe che i fan sapessero che ciò che è stato riportato di recente è semplicemente non vero e che queste voci hanno provocato dolore alla sua famiglia“.

Geri risponde a Mel B: “Affermazioni dolorose”

Solo una settimana fa fece scalpore il racconto fatto da Melanie Brown sul rapporto con Geri. La cantante aveva confessato durante un’intervista rilasciata al talk show britannico Piers Morgan’s Life Stories di aver avuto un rapporto di letto. Il tutto sarebbe avvenuto ai tempi in cui raggiunsero il grande successo. “Siamo state migliori amiche. Poi è successo che siamo andate a letto“, ha dichiarato Mel B, “Geri mi odierà per questo perché è così perfettina ed elegante ora nella sua bella casa di campagna con il suo ricco maritino, ma è un dato di fatto“. “È successo una volta, ci abbiamo semplicemente riso su e questo è tutto“, ha concluso Melanie. Il marito di Geri, Christian Horner team manager della Red Bull Racing, non avrebbe affatto preso bene la notizia e sarebbe rimasto molto sconvolto.

Spice Girls: il tour è in pericolo? Geri elimina ogni dubbio

Dopo questo caso mediatico, il nuovo tour delle Spice Girls è in pericolo? I fan della band saranno felici di sapere che le Spice sono pronte a tornare, più forti che mai. Come confermato dal comunicato della Halliwell: “Geri non vede l’ora d’incontrare le ragazze e i fan durante i concerti, divertendosi in compagnia e creando nuovi ricordi“.