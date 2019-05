Spareggio Suor Cristina-Enrico Lo Verso rimandato: fan contro Ballando

By

Spareggio tra Suor Cristina ed Enrico Lo Verso rimandato: fan contro la decisione del programma Ballando con le Stelle

Da poco è decollata la seconda semifinale di Ballando con le Stelle ed è subito polemica social. A scatenare i fan del fortunato e longevo programma di Rai Uno, la decisione di rimandare lo spareggio tra l’attore Enrico Lo Verso (insegnante Samantha Togni) e Suor Cristina (insegnanti Stefano Oradei, Jessica De Bona e Giulia Antonelli), concorrenti finiti al ballottaggio dopo la puntata di ieri. Sembrava che i due dovessero aprire le danze a inizio puntata, d’altra parte come annunciato da Milly Carlucci. Una volta che però lo show è rientrato dalla pubblicità, la conduttrice ha rimandato la sfida, che comunque si è tenuta nell’arco della serata e che ha visto l’eliminazione di Suor Cristina.

Una fetta di pubblico al vetriolo su Ballando con le Stelle e Suor Cristina

Su Twitter sono stati diversi i fan di Ballando con le Stelle che hanno cinguettato tweet al veleno dopo l’annuncio del rimando della sfida tra Suor Cristina ed Enrico Lo Verso. Eccone alcuni a caldo: “Che parac….ta, lo spareggio con la suora rinviato più avanti”, “Siete scandalosi”, “La suora è andata avanti a sufficienza, ora lasciamo in gara chi davvero sa ballare”, “Evidentemente Suor Cristina sta perdendo ai voti e preferiscono rimandare per farla salire di percentuale“. E ancora: “Spareggio più avanti perché deve passare Suor Cristina. Questi subdoli tecnicismi rispetto agli altri ballerini non li capisco”, “Milly, sono almeno sei puntate che ci abbiamo ‘pensato bene’…”, “Ma quando avete intenzione di chiudere la sfida Lo Verso -Suor Cristina? A mezzanotte?“.

‘L’aria che tira’: polemica su Ballando

L’aria polemica social che ‘ha tirato’ tra una parte di fan di Ballando con le Stelle non è di difficile interpretazione: una fetta di pubblico ha sostenuto che ci sia stato un occhio di riguardo nei confronti di Suor Cristina. Polemiche a parte, l’ecclesiastica ha lasciato lo show con un sorriso, ricevendo i ringraziamenti di Milly Carlucci.