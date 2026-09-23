Sparata di Fabrizio Corona, “vi dico perché il matrimonio di Ilary Blasi e Bastian Muller è finto”

Fabrizio Corona è tornato a far rumore. Dopo aver messo nel mirino la famiglia Rodriguez (che l’avrebbe denunciato), nella nuova puntata di Coronasland, pubblicata su YouTube martedì 22 settembre, ha rilasciato pesanti dichiarazioni su Ilary Blasi e sul suo neomarito Bastian Muller, che hanno festeggiato il matrimonio il 13 settembre scorso a Villa Cimbrone. L’evento è stato molto seguito a livello mediatico. La conduttrice e l’imprenditore tedesco si sono mostrati innamoratissimi e affiatatissimi. Ebbene, secondo la versione dell’ex re dei paparazzi, tale complicità sarebbe fake e le nozze sarebbero state celebrate soltanto per fini commerciali e non per amore. Ovviamente questa è una convinzione di Corona e va presa con delle pinze belle grosse. Tra l’altro, non è da escludere che si becchi un’altra denuncia per quanto sostenuto.

Fabrizio Corona: “Ilary Blasi e Bastian Muller? Matrimonio finto”

“Il matrimonio non è altro che un contenuto editoriale a fini commerciali utilizzato per vendere, per lanciare il Grande Fratello, inutilmente, perché ovviamente non l’ha visto nessuno. Specialmente con quelle opinioniste lì che tutti non sopportano, che non alzano lo share. A Ilary, Bastian serve per la sua narrazione”. Così Corona, che non ha nemmeno lesinato una stoccata a Cesara Buonamici e a Selvaggia Lucarelli, ossia le opinioniste del GF Vip a cui ha fatto riferimento.

Dunque, nella visione di Corona, Ilary e Bastian si sarebbero sposati non perché uniti da un forte sentimento, bensì per un ritorno di visibilità. L’ex re dei paparazzi ha poi definito Muller il “finto marito” di Blasi. Resta ora da capire se i due neosposi denunceranno l’imprenditore oppure se decideranno di soprassedere e di lasciar perdere.

La causa di Mediaset contro Corona: chiesti 160 milioni di euro, i vip coinvolti

Nel frattempo, nei giorni scorsi è stato confermato che Mediaset ha avviato un’azione legale contro Corona, chiedendo all’ex re dei paparazzi un maxi risarcimento da 160 milioni di euro. A partecipare alla causa, oltre a Marina e Pier Silvio Berlusconi, ci sono nomi altisonanti del mondo dello spettacolo italiano come quelli di Ilary Blasi, Silvia Toffanin, Gerry Scotti e Maria De Filippi. Le accuse mosse all’imprenditore sono di danno d’immagine e reputazionale derivante da una puntata di Falsissimo pubblicata lo scorso gennaio.

Corona “si pone deliberatamente al di fuori di qualsivoglia contesto regolamentato, sfruttando i vuoti normativi connessi ai nuovi mezzi di comunicazione, per provare ad operare ‘legibus solutus’, svincolato da qualsiasi regola etica e deontologica”, hanno scritto in una memoria i legali di Mediaset (Andrea Di Porto, Giulia Bongiorno, Salvatore Pino e Aldo Baldaccini).

Gli avvocati hanno aggiunto che Corona avrebbe spacciato “per verità assoluta accuse e insinuazioni gravemente diffamatorie, costruite sul nulla”. E ancora: “Fuori da qui, sui social, in televisione e nei locali, continua, con lo stesso accanimento, la stessa violenza verbale, la stessa prepotenza, a propalare le medesime invettive, accuse e insinuazioni”.