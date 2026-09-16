“Bastian Muller rimorchiato da Ilary Blasi e quanto durerà il matrimonio”, le rivelazioni di Vladimir Luxuria

Vladimir Luxuria, ospite da Caterina Balivo a La Volta Buona, ha fatto delle curiose rivelazioni sulla coppia del momento, ossia quella formata da Ilary Blasi e Bastian Muller. I due si sono sposati nella stupenda cornice di Villa Cimbrone, a Ravello, domenica scorsa, davanti agli amici e ai parenti più stretti. Una festa che, a giudicare dai video e dalle foto diffuse sui social dalla conduttrice del Grande Fratello Vip, sarebbe perfettamente riuscita. Luxuria, a proposito dei due sposi, ha dichiarato che cosa le ha confessato Blasi poco dopo aver conosciuto l’imprenditore tedesco. Inoltre, si è avventurata in una profezia sulla durata delle nozze.

Vladimir Luxuria raccoglie le confessioni di Ilary Blasi e Bastian Muller

“Conosco bene Ilary Blasi, abbiamo lavorato insieme, e ho conosciuto anche Bastian Muller in una discoteca”, ha raccontato Luxuria nel salotto de La Volta Buona. Con l’ex moglie di Totti l’ex parlamentare ha collaborato all’Isola dei Famosi, in qualità di opinionista. Nel 2024 Luxuria fu poi promossa a conduttrice, sostituendo proprio Ilary. All’epoca si sussurrò che tra le due donne si era incrinato il rapporto di amicizia. La voce non ha mai trovato né conferme né smentite da parte delle dirette interessate.

Luxuria ha sostenuto che Bastian le avrebbe confessato che era stata Ilary a provarci con lui: “L’ha rimorchiato lei, poi gli ha lasciato il numero e lui solo dopo ha scoperto che lei era molto conosciuta!”. Una versione che trova conferma anche in un’intervista rilasciata in tempi non sospetti da Blasi, che affermò che Muller, la prima volta che la vide, non sapeva minimamente chi fosse. Vladimir ha poi azzardato una profezia sul matrimonio: “Stanno così bene insieme perché sono complementari: lui è timido, lei è irruente. Secondo me avranno una lunga storia d’amore”. Amen!

Bastian Muller mai in cerca di visibilità: zero interviste e zero ospitate tv

Da quando fa coppia con Ilary, Bastian non ha mai in alcun modo sfruttato la popolarità della compagna. Basti pensare che non ha mai rilasciato un’intervista ai media sulla sua relazione e non è nemmeno mai stato protagonista di un’ospitata in tv, nonostante le tantissime offerte che gli sono state recapitate. C’è chi è in cerca di visibilità perennemente e si inventa di tutto pur di apparire sul piccolo schermo e chi invece, anche se ne ha le possibilità, sta alla larga il più possibile dal gossip. Bastian senza dubbio appartiene alla seconda categoria.