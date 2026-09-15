Ilary Blasi e l’impressionante video delle nozze con Bastian Muller: il commento epico di Selvaggia Lucarelli

Bastian Muller e Ilary Blasi sono diventati marito e moglie. Domenica 13 settembre si sono sposati nella superba Villa Cimbrone. Due giorni dopo la conduttrice ha pubblicato un video di alcuni dei momenti più emozionanti della cerimonia. Impressionanti le immagini della Terrazza dell’Infinito realizzate con il drone, il luogo in cui i due neo sposi hanno pronunciato il fatidico sì davanti a tutti gli invitati. Si tratta di un belvedere all’interno della villa, che offre un panorama ineguagliabile, con una vista spettacolare che spazia sull’intero Golfo di Salerno e sulla Costiera Amalfitana. A impreziosire il balcone ci sono una serie di busti in marmo bianco del XVIII secolo che creano un contrasto suggestivo tra cielo e mare. Il filmato è stato commentato in modo epico da Selvaggia Lucarelli.

Ilary Blasi e Bastian Muller, il video del matrimonio postato dalla conduttrice

Ilary non è una donna da discorsi romantici. E infatti, nel divulgare il video del suo matrimonio, non ha pubblicato una didascalia strappalacrime. Solamente la data delle nozze, “13.09.2026”, senza alcuna emoji con cuoricini o altro di melenso. Poi spazio alle immagini, in cui spiccava l’emozione di Bastian Muller. Tantissimi fan hanno infatti notato quanto l’imprenditore tedesco fosse estasiato dalla conduttrice. E anche a Selvaggia Lucarelli non è passato inosservato il dettaglio.

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Il commento di Selvaggia Lucarelli

“Lui ti guarda come Joshua guarda Cesara”, ha scritto sotto al video la giornalista, riferendosi al marito di Cesara Buonamici. Un commento per strappare una risata, ma che cela una verità di fondo: in effetti gli occhi di Bastian sembravano sprizzare profondo amore per l’amata. Tra l’altro l’intervento di Selvaggia ha confermato una volta di più l’affiatamento che c’è tra lei, Blasi e Buonamici, ossia il ‘dream team’ del Grande Fratello Vip, che aprirà i battenti a brevissimo, il 17 settembre.

Molti si aspettavano che tra gli invitati ci fossero anche le due giornaliste e opinioniste del reality. E invece di loro non c’è stata alcuna traccia, così come non c’è stata traccia di altri vip, ad eccezione di Silvia Toffanin che è sbarcata a Ravello senza il compagno Pier Silvio Berlusconi. Non perché ci sia una burrasca sentimentale tra loro: il manager semplicemente non ha potuto presenziare al matrimonio per impegni professionali.