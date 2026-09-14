Nozze di Ilary Blasi, i grandi assenti vip e la sola invitata famosissima (ma senza il compagno storico)

Ilary Blasi e Bastian Muller sono diventati marito e moglie. Il matrimonio, blindatissimo, si è svolto a Ravello, nella strepitosa cornice di Villa Cimbrone. Le indiscrezioni, qualche giorno fa, avevano riportato che la conduttrice e l’imprenditore tedesco avrebbero festeggiato davanti a pochi intimi, una sessantina di persone. E così è stato: chi si aspettava una parata di vip è rimasto deluso. La sola famosissima che è stata invitata all’evento è Silvia Toffanin, che è arrivata in Costiera Amalfitana senza lo storico compagno, Pier Silvio Berlusconi. Aveva altri impegni. Assenti anche Michelle Hunziker e Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima ha ironizzato via social sul mancato invito.

Ilary Blasi sposa in infradito e tra invitate vestite di bianco

Ilary e Bastian hanno chiesto agli uomini di vestirsi di nero, alle donne di bianco. Un’idea in assoluta controtendenza con la tradizione, che sconsiglia di indossare abiti dello stesso colore del vestito della sposa. Ma perché Blasi ha voluto che le invitate indossassero capi d’abbigliamento chiari? Secondo quanto riferisce il settimanale Chi, perché, come spiegato dal suo entourage, “non voleva essere l’unica donna vestita di bianco”.

“Il significato, spiegano dall’entourage della sposa, è quello della luce ritrovata. Un messaggio di libertà, rinascita e felicità dopo anni particolarmente complessi. ‘Ritrovare la luce, ripartire libera e felice’ è il concetto che accompagna il dress code. Non semplice estetica, dunque, ma una dichiarazione sentimentale trasformata in scenografia”, si legge ancora sul magazine.

Altro dettaglio per nulla tradizionale è stata la scelta delle scarpe: nessuna calzatura elegante, nessun tacco, bensì delle comode infradito.

Silvia Toffanin la sola vip presente al matrimonio. Selvaggia Lucarelli: “Prudente”

Ilary e Bastian, di fatto, hanno voluto bandire dall’evento nuziale qualsivoglia persona legata al mondo dello spettacolo. E infatti di Michelle Hunziker, Cesara Buonamici, Gerry Scotti, Selvaggia Lucarelli e Giulio Berruti, giusto per citare alcuni nomi che si pensava potessero essere invitati, non c’è stata traccia. Non perché Blasi sia in rotta con loro, ma per il semplice motivo che gli sposi hanno voluto al loro fianco in un giorno così importante solamente i parenti e gli amici stretti.

Unica vip Silvia Toffanin. “Auguro a Ilary e Bastian il meglio”, le parole della conduttrice riportate dal Messaggero. Assente Pier Silvio Berlusconi che ha però spedito ai neo sposi un grosso fascio di fiori sui toni del giallo e del bianco, formato da ortensie, rose e gipsofile e preparato da Terrazza Fiorita. “Cari Ilary e Bastian tantissime congratulazioni e un abbraccio affettuoso per questo giorno indimenticabile”, il messaggio che il numero uno di Mediaset ha rivolto a Blasi e Muller.

“Se Ilary mi avesse invitata al matrimonio alle 12.00 avrei già pubblicato il reportage nella mia newsletter e alle 12.15 avrei già messo il suo bouquet su Vinted. E alle 12.18 Michelle mi avrebbe già spalmato la panna della torta di nozze sulla faccia. Per questo prudentemente non mi ha invitata”, ha scritto su X Lucarelli, riportando il testo del Corriere che includeva la sua presenza.