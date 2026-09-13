Ilary Blasi ha sposato Bastian Muller, tra i testimoni la moglie del cugino di Totti: cos’è filtrato

Ilary Blasi e Bastian Muller sono diventati marito e moglie. Il matrimonio più chiacchierato dell’estate è stato celebrato domenica 13 settembre nell’incantevole cornice di Villa Cimbrone, a Ravello. Cerimonia blindatissima, con i due sposi che hanno mantenuto massima riservatezza sulle nozze. Ma qualcosa è comunque trapelato. Selvaggia Lucarelli, che tra l’altro potrebbe aver partecipato all’evento (ma al momento non c’è conferma su tale fatto), ha parlato di circa una cinquantina di invitati, tra parenti e amici stretti.

Ilary Blasi e Bastian Muller si sono sposati: cosa è emerso sul matrimonio

A quanto pare le indiscrezioni recenti che hanno raccontato che Bastian e Ilary avrebbero raccomandato agli invitati di non diffondere niente in rete della festa nuziale erano corrette. Sui social, infatti, tutto tace. O quasi. Cristian Totti, primogenito di Ilary e Francesco, ha pubblicato nelle storie Instagram una foto in cui ha mostrato il suo nuovo taglio di capelli acconciato con gel effetto bagnato. Silenzio assoluto invece per quanto riguarda Chanel.

I testimoni di Bastian e Ilary

Il giornalista Gabriele Parpiglia, nella sua newsletter, ha fatto filtrare il nome di coloro che avrebbero fatto da testimoni alle nozze. Secondo quanto appreso dal giornalista, Bastian Muller avrebbe chiesto ai suoi due fratelli di accompagnarlo tra le braccia della neo moglie. Ilary, invece, avrebbe scelto come testimoni sua sorella Melory e Giorgia Lillo, una delle sue migliori amiche. Giorgia è moglie di Angelo Marrozzini, vale a dire il cugino di Francesco Totti. Angelo fu testimone di nozze della conduttrice e dell’ex capitano della Roma nel 2005, e poi Francesco lo fu del matrimonio tra Giorgia e il cugino nel 2013. Una sorta di Beautiful in salsa romana.

La clamorosa coincidenza con Noemi Bocchi e Francesco Totti

Nella tarda mattina del 13 settembre si è verificato un fatto alquanto curioso. Noemi Bocchi e Francesco Totti hanno postato sui social un video romantico per festeggiare il loro quinto anniversario di fidanzamento. Naturalmente il gesto è diventato virale in un amen vista la clamorosa coincidenza: nel giorno in cui Ilary si sposa con Bastian, l’ex marito e l’attuale compagna si mostrano uniti come mai prima d’ora, tra palloncini a forma di cuore e petali di rose. Il fatto ancor più curioso è che ciò significa che Totti e Blasi, finché saranno legati agli attuali partner, festeggeranno nello stesso giorno i rispettivi anniversari. Quando si dice scherzo del destino…