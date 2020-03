Sossio e Zequila, Ursula è furiosa: “Schifezza umana”, la promessa

Gf Vip, scoppia la lite tra Sossio Aruta e Antonio Zequila a causa di Antonella e Fernanda: cosa è successo

Ursula Bennardo ha attaccato tutti al Gf Vip, o quasi. Ha ringraziato e elogiato solo Denver e Paola per ciò che hanno detto e fatto stanotte. Lo spunto della sua riflessione è arrivato dallo scontro tra Sossio e Zequila al Gf Vip, in cui ha difeso il suo compagno. Ma non è tutto, perché si è espressa anche su quanto è successo tra Antonella Elia e Fernanda Lessa. Stanotte le due hanno avuto uno scontro feroce per dei biscotti che Fernanda ha preso nell’armadio di Antonella. Zequila le ha separate spingendo via la Elia e Sossio ha condannato il gesto, perché Antonio ha usato forze diverse verso Antonella e Fernanda nel tentativo di separarle. E dalle immagini si vede chiaramente. Da questo è nata la discussione tra Sossio e Zequila, che ha accusato il primo di aver usato un linguaggio aggressivo nei suoi confronti.

Ursula Bennardo difende Antonella Elia: “Fin troppo educata”

Ursula ha scritto il suo pensiero su quanto accaduto, anche se inizialmente aveva deciso di non farlo. “Le immagini parlano da sole”, così ha esordito nelle sue stories su Instagram. Prima ha parlato della lite tra Fernanda e Antonella, ma riferendosi forse anche a Licia. Ha parlato di due concorrenti che “sono state inesistenti e ora decidono di iniziare a far sentire la propria voce”. Ha parlato di Fernanda dicendo che ha rubato negli armadi, un’altra che ha istigato alla violenza e aizzato la lite con la voce. Forse Licia? Probabilmente sì, visto che dopo ha difeso Antonella: “Penso si sia trattenuta e sia stata fin troppo educata, non so io o chiunque cosa avremmo fatto al suo posto”.

Antonio Zequila, l’attacco di Ursula: “Sei felice sminuendo gli altri”

Poi ha detto la sua sulla lite tra Sossio e Zequila. “Due uomini che litigano perché uno pensa sempre di essere il migliore e quindi che abbia il diritto di offendere”, ha scritto inizialmente. Ursula ha aggiunto che Sossio ha fatto bene a far capire ad Antonio che ci sono dei limiti da non superare. E ancora: “O forse pensava che Sossio avrebbe subito sempre le sue offese? Ma suvvia Antonio, ti lasciava fare solo per farti divertire visto che sicuramente ha capito che vivi così e così sei felice, sminuendo gli altri. Stop, ora andrai a giocare altrove”.

Gf Vip 4, la promessa di Ursula: “Vi farò leggere dove arriva la schifezza umana”

Non è finita qui, perché Ursula ha poi difeso il suo compagno: “Sarà anche privo di formalità ma è una persona buona e sincera al contrario di alcuni, pochi per fortuna, concorrenti che sono cattivi e falsi. Così come chi da casa li rappresenta. Povera gente”. A fine sfogo però c’è una promessa al pubblico: “Quando finirà il Gf Vip vi farò leggere dove arriva la schifezza interiore umana”. Avrà ricevuto messaggi in privato dai partner di alcuni concorrenti? Non dimentichiamo che la fidanzata di Licia ha attaccato pubblicamente Ursula…