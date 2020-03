Sossio su Volpe e Elia: “Mi hanno riso in faccia”, la reazione di Valeria

Adriana e Antonella si confrontano nella notte provocando disagio per Sossio. L’ex cavaliere di Uomini e Donne riporta tutto a Valeria Marini

Durante l’ultima notte all’interno della casa del Grande Fratello Vip, Antonella Elia e Adriana Volpe sono tornate a confrontarsi in merito al loro rapporto e alla posizione della Volpe riguardo le ultime liti avvenute nel reality. Uno degli argomenti principali della discussione è proprio la recente diatriba della torinese con Valeria Marini sfociata in un acceso scontro qualche giorno fa. Antonella è parsa molto ferita in quanto sembra che la conduttrice stia sempre dalla parte dei suoi ‘nemici’. Adriana ha cercato di placare l’animo della sua coinquilina spiegandole che vivono la convivenza forzata con gli altri Vip in modo diverso. Mentre le due chiacchieravano, Sossio Aruta ha letteralmente sbottato contro le inquiline accusandole di recare disturbo al resto dei concorrenti mentre dormivano. L’ex protagonista del Trono Over si è poi recato in giardino e si è confidato proprio con la Marini, spifferando che Antonella e Adriana stessero parlando di lei. Vediamo nel dettaglio cos’è successo.

Antonella e Adriana si confrontano sulla Marini, Sossio si altera

La Volpe e la Elia hanno deciso di chiarirsi in merito all’evidente distanza tra loro nell’ultimo periodo. La showgirl ha quindi ripreso l’amica: “Tu stai sempre dalla parte dei miei nemici, adesso anche con Valeria le fai tutti questi complimenti perché è energica quando è lei una che istiga, non io“, Adriana ha quindi replicato “Abbiamo una percezione diversa, ma prova a guardare oltre, ognuno di noi ha una saturazione diversa”. Proprio in quel momento è intervenuto Sossio, visibilmente irritato dal continuo chiacchiericcio notturno: “Però c’è tutta la Casa per parlare, proprio qua dovete venire”. A quel punto le due hanno sorriso alla reazione di Aruta, il quale non l’ha presa bene e si è successivamente sfogato con Valeria.

Adriana: “Qua non saremo mai amiche”, Antonella: “No a Lessa e Marini”

Durante il daytime del 2 marzo, le due si sono sfogate in confessionale l’una sull’altra. “Antonella si sta isolando sempre di più. C’è una parte di lei che temo e respingo, la giudico proprio nociva, non riusciremo mai a essere amiche, forse fuori sì”, ha affermato la Volpe. In seguito le dichiarazioni della Elia: “Magari fuori di qui costruiremo qualcosa, qua no, magari diventeremo amiche. Adriana vuole ricostruire un rapporto di amore con me, ne sono certa, ma se vuole, deve eliminare dalle sue amicizie la Lessa e la Marini”.

Il campano cerca appoggio da Valeria

Sossio si è poi diretto in giardino dove ha trovato Patrick e Valeria. “È più di un’ora che stanno parlando, Antonella ce l’ha con Adriana perché sta dalla parte di Valeria, ho chiesto di farmi dormire, hanno una Casa intera per dormire e invece mi hanno riso in faccia”. Incuriosita dallo sfogo, la romana ha chiesto ulteriori dettagli. “Stavano parlando di te, Antonella dice che Adriana è succube di te, però non mi hanno fatto dormire così non portano rispetto”, ha ribadito Aruta. Secca la replica della Marini: “Ma come si permette di dare fastidio a te mentre dormi, dopo avermi offesa sveglia anche le persone, non è un buon esempio. Cosa vuoi che me ne importi”.