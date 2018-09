Sossio e Ursula, è subito scontro a Temptation Island Vip: i motivi della lite

Sossio e Ursula litigano a Temptation Island Vip prima ancora di arrivare nel villaggio: i motivi dello scontro

La prima puntata di Temptation Island Vip, più rapidamente di quanto si potesse immaginare, si è aperta questa sera con un litigio. A scontrarsi, per la precisione, sono stati Sossio e Ursula di Uomini e Donne che, durante il video di presentazione, hanno subito fatto luce su quelli che oggi sono i loro problemi di coppia. I toni della discussione tra i due, inoltre, si sono subito accesi. Sossio, dal canto suo, ha rimproverato alla fidanzata di essere troppo gelosa e aggressiva. E Ursula? La dama del Trono Over, invece, ha accusato lui di essere entrato probabilmente con l’intenzione di lasciarla.

Ursula e Sossio in crisi prima di entrare a Temptation Island Vip: la loro prima lite e le perplessità di lei

Pur avendo lasciato insieme il Trono Over di Uomini e Donne e avendo dichiarato, in più occasioni, di aver ritrovato l’amore proprio lontano dalle telecamere, Sossio e Ursula sembrano essere per il momento lontani dalla stabilità di coppia tanto agognata. Stando a quanto emerso durante la loro prima lite a Temptation Island Vip, infatti, il loro rapporto sembrerebbe essere in crisi da diverso tempo. Questa situazione, allora, ha portato Ursula a dubitare stasera delle buone intenzioni del suo fidanzato. Il motivo? La donna pare essere convinta del fatto che Sossio, a Temptation, userà i loro problemi di coppia (come scusa) per rompere definitivamente con lei.

Temptation Island Vip: Sossio e Ursula usciranno single o fidanzati dal programma?

Noi, ovviamente, ancora non sappiamo se Sossio e Ursula usciranno insieme o separati da Temptation Island Vip, è ancora troppo presto per trarre infatti le nostre conclusioni. Certo è che, visto le prime indiscrezioni emerse in questi giorni e il debutto di stasera, qualcosa ci fa pensare che il loro percorso nel villaggio delle tentazioni sarà molto travagliato.