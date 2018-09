Sossio e Ursula a Temptation Island Vip: l’Aruta ha già deluso la dama

Sossio e Ursula a Temptation Island: l’Aruta ha già deluso la Bennardo

Sossio Aruta e Ursula Bennardo a Temptation Island Vip stanno già facendo notare le loro difficoltà di coppia. Nel corso della puntata del Trono Over di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha deciso di mostrare qualche video riguardanti i fidanzati e le fidanzate presenti nel reality delle tentazioni. Tra questi hanno mostrato anche Sossio e Ursula. In particolare, il video ha fatto vedere un filmato fatto vedere alla Bennardo nel pinnettu. Proprio qui, l’ex dama del Trono Over è stata costretta ad assistere alla conoscenza del fidanzato con le varie tentatrici. Sin dalla prima sera, Sossio si è fatto conoscere nel villaggio dei fidanzati. In particolare, l’Aruta ha fatto notare le sue qualità da ballerino. Infatti, sia in spiaggia che vicino alla loro casetta ha mostrato a una tentatrice come doveva muoversi.

Temptation Island Vip Sossio e Ursula: l’ex dama di Uomini e Donne “schifata” di fronte all’attaggiamento dell’Aruta

Ovviamente il comportamento di Sossio non è stato per nulla apprezzato da Ursula. Anche il resto delle fidanzate, presenti nel pinnettu, non hanno trovato molto carino l’atteggiamento dell’Aruta con le varie tentatrici. La Bennardo è apparsa disgustata per quanto visto nel video. Si aspettava che il fidanzato si sarebbe comportato in un certo modo con le ragazze presenti nel villaggio dei fidanzati, ma non sapeva che sarebbe arrivato fino a questo punto. I telespettatori erano convinti che Sossio avrebbe tenuto questo tipo di atteggiamento, anzi sono attesi altri colpi di scena da parte sua. Sicuramente Ursula ne starà passando, visto che questo è solo il primo video che ha visto.

Sossio e Ursula a Temptation Island: la Bennardo vede il primo video sull’Aruta

Sossio e Ursula ci riserveranno grandi sorprese e su questo ne sono un po’ sicuri tutti i telespettatori. L’Aruta ha già dimostrato a Uomini e Donne di voler essere una persona libera di comportarsi a modo suo con le altre donne. Nonostante ciò, il calciatore ha sempre rivelato di voler rispettare il suo sentimento nei confronti di Ursula. Anche lui è abbastanza geloso della Bennardo, che potrebbe a questo punto fare qualcosa per farlo ingelosire. Dopo aver visto il video nel pinnettu, l’ex dama l’ha definito: “Persona più schifosa del mondo”.