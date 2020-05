Sossio furioso: “Non sono disperato, offese gratuite”, annuncia vie legali

Sossio Aruta è una furia su Instagram: lo sfogo dopo le offese ricevute a causa di alcune sue dichiarazioni

Sossio Aruta ha pubblicato su Instagram un duro sfogo contro i tanti che lo hanno insultato in questi giorni sui social network. La causa scatenante sono state alcune sue dichiarazioni in una intervista che hanno fatto parecchio clamore, anche perché da alcuni sono state travisate. Stiamo parlando dell’intervista al settimanale Nuovo in cui Sossio ha raccontato che sta continuando a lavorare vendendo la frutta ma di non poter andare avanti così. Oggi ha chiarito per filo e per segno cosa intendesse dire, specificando di non aver chiesto aiuto a nessuno né detto di essere in crisi economica. Ma dato che molti hanno interpretato così le sue parole si sono sentiti liberi – non si sa per quale diritto poi – di insultarlo e denigrarlo sui social con commenti e messaggi.

Sossio chiarisce: “Non sono disperato, non mi sto lamentando”

Dopo aver letto le sue dichiarazioni di pochi giorni fa, Sossio ha specificato: “Innanzitutto non mi sto lamentando, perché io un lavoro ce l’ho e qualcuno neanche quello. Non sto criticando chi lavora al supermercato, ma si evince che non ho chiesto aiuto a nessuno. Non sono un morto di fame, non sono disperato”. Poi ha parlato dei fraintendimenti che ci sono stati e che hanno generato odio nei suoi confronti. Proprio per questo ha deciso di prendere dei provvedimenti: “Partiranno querele perché stanno danneggiando la mia persona, la mia immagine. Perché ogni giorno ricevo messaggi, a centinaia, di offese gratuite. Questa notizia è stata pompata”.

“Prendete spunto per insultarmi”, Sossio contro i leoni da tastiera

Infine, si è rivolto ai tanti che lo hanno insultato: “Voi, leoni da tastiera, prendete spunto per insultarmi, per massacrarmi, per offendermi, per augurarmi tutto il male. Beh mi sono rotto i co…ni. Partiranno anche per voi denunce e querele a ogni offesa. Mi sono stufato che qualcuno possa danneggiare la mia immagine perché sono diventato un personaggio pubblico mettendo in giro notizie false o pompando queste notizie. Con molti di voi ci vedremo in tribunale”.