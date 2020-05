Sossio: “Continuo a vendere la frutta ma non posso sopravvivere così”

Il lavoro di Sossio oggi: dopo il Grande Fratello Vip vende la frutta

Ritorno alla normalità piuttosto complicato per Sossio Aruta. Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip l’ex calciatore ha trovato una quotidianità stravolta a causa del Coronavirus. Nelle ultime settimane il 49enne è tornato a vendere la frutta ma è un lavoro che non gli basta più. Il campano – che il prossimo anno sposerà Ursula Bennardo, conosciuta a Uomini e Donne – sogna un futuro diverso, fatto di passioni e soddisfazioni. Tra queste anche il calcio, da sempre uno dei grandi amori di Aruta. Per questo il diretto interessato in un’intervista al settimanale Nuovo ha ammesso di essere triste perché certi sogni faticano a realizzarsi ed è diventato complicato pure fare una passeggiata con compagna e figli.

Le ultime dichiarazioni di Sossio Aruta sul suo lavoro

“Non so dove sbattere la testa, continuo a vendere la frutta al supermercato ma non posso sopravvivere così. Vorrei continuare a lavorare nel mondo del calcio come allenatore, ma è tutto fermo e non ho idea di quanto potrò portare avanti il mio progetto. Sono triste perché vorrei uscire insieme alla mia compagna Ursula e alla nostra figlioletta Bianca per portarla a giocare con la sabbia e a vedere il mare. Ma oggi anche le cose semplici non sono più possibili”, ha spiegato Sossio Aruta. “E poi non vedo l’ora di riabbracciare i miei figli maschi: Daniel Ciro e Diego che vivono a Cervia e che ormai non vedo da mesi”, ha aggiunto.

Sossio Aruta disgustato dopo l’emergenza Coronavirus

“Sono disgustato da questa situazione: è un po’ come se stessimo vivendo la terza guerra mondiale ma senza armi. Per me questa è l’ennesima dimostrazione che qualcuno di potente sta manovrando il gioco e che noi siamo soltanto pedine…”, ha concluso Sossio Aruta, che si è classificato al terzo posto all’ultima edizione del Grande Fratello Vip.