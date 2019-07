Sossio e Ursula, la storia a sorpresa: “Manca poco, non vedo l’ora”

Ursula Bennardo e Sossio Aruta, amore a gonfie vele e bebè in arrivo

Amore a gonfie vele per Ursula Bennardo e Sossio Aruta che dopo Uomini e Donne e Temptation Island sono affiatati più che mai e aspettano con trepidazione l’arrivo della loro piccolina. I due condividono con i loro fan momenti di vita assieme, da quelli più ordinari a feste, eventi e non solo, e non possiamo che essere certi della forza del loro legame, e ovviamente speranzosi del fatto che andrà sempre meglio. D’altronde quando due si amano l’arrivo di un bimbo non può che rafforzare il rapporto, no? Ed è proprio alla loro bimba che Ursula ha voluto dedicare l’ultimo post che ha pubblicato su Instagram e che vi riproponiamo alla fine dell’articolo.

Sossio e Ursula, un ricordo bellissimo su Instagram

“Una storia – queste le parole di Ursula riferite alla storia pubblicata lo scorso San Valentino, qualche giorno prima di scoprire di essere incinta – che resterà nella mia storia… febbraio 2019… pochi giorni prima di sapere che il mio regalo di San Valentino sarebbe stato lei, la tanto voluta femminuccia che avrebbe incoronato tutto il nostro percorso ed il nostro amore… Oggi manca poco alla sua nascita, non vedo l’ora di stringerla sul mio cuore, è per me già motivo di gioia e di forza… so inoltre che sarà una piccola guerriera me lo dimostra ogni giorno dal primo giorno”. Quelle di Ursula sono le parole di una mamma felicissima e di una donna innamorata, di qualcuno che si è realizzato non solo nella vita lavorativa ma anche in quella privata, e noi, che ormai la conosciamo da anni, non possiamo che essere felici per lei.

Il sogno di Sossio che si realizza

Anche Sossio tra l’altro può dirsi soddisfatto e felice: il calciatore infatti aveva lanciato un appello per raggiungere i 400 goal in carriera, e contro qualsiasi pronostico è stato contattato: la sua carriera quindi può continuare fino alla realizzazione di quest’importante obiettivo che renderà orgogliosa anche la sua piccola che arriverà molto presto. Non ci resta che lasciarvi al post pubblicato da Ursula in attesa di vedere in video il frutto del suo amore con Sossio: