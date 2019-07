Sossio Aruta, l’appello: “Sto cercando di raggiungerlo, contattatemi in privato”

Il sogno di Sossio Aruta: l’appello su Instagram per realizzarlo

Sossio Aruta diventerà presto papà e potrà riscoprire la bellezza di essere genitori di una piccolissima creatura assieme alla sua Ursula Bennardo; questo non vuol dire tuttavia che abbia rinunciato agli altri sogni nel cassetto, e infatti l’ultimo post che ha pubblicato su Instagram ha come oggetto un record che vorrebbe raggiungere prima di mettere un punto alla sua carriera da calciatore. Di cosa parliamo esattamente? A confessarlo è stato proprio lui in un video pubblicato sul noto social network di Mark Zuckerberg: “Ciao, ragazzi – così esordisce Sossio –, oggi sono qui per fare un appello. Come ben sapete, io sto cercando di raggiungere un sogno, quello di 400 goal in carriera, sto cercando una squadra, l’importante è fare questi goal e poi prendere le mie scarpe e attaccarle al chiodo”.

Sossio Aruta, il messaggio per il record dei 400 goal in carriera

Ancor più chiaro il commento al video di cui vi abbiamo parlato: “Aspetto 1 presidente o 1 direttore sportivo – queste le parole di Aruta – che vuole farmi realizzare questo sogno e darmi la possibilità di raggiungere la meta dei 400 goal in carriera, quindi poi… fare parte della mia storia… calcistica… Poi basta. Il chiodo è già pronto per le scarpe… ‘Game Over’… Contattatemi in privato. Se qualcuno vuole scommettere insieme a me… -23 goal… The Lion King Re Leone non mollare mai!”. Sossio insomma cerca una squadra, di prima, seconda o anche di terza categoria che lo ingaggi – come si apprende dal video – per fargli realizzare il suo ultimo sogno calcistico: ci riuscirà? La vediamo dura ma sognare è gratuito e comunque non è detto che non possa farcela vista la fama ottenuta dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne e Temptation Island.

Le ultime news su Sossio e Ursula

Fatto sta che se non dovesse riuscirci saprebbe bene come consolarsi: in una storia Instagram di qualche tempo fa Sossio e Ursula hanno fatto capire che molto presto si uniranno in matrimonio, e ancor prima comunque potranno tenere fra le braccia la loro meravigliosa creatura. Sossio potrà anche non arrivare ai 400 goal ma sicuramente può esser già fiero di aver già fatto il goal più bello della sua vita. Vi lasciamo al post a cui abbiamo fatto riferimento: