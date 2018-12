Sossio e Ursula sposi? La risposta della Dama alla proposta di Aruta

Sossio e Ursula sposi? Arriva la risposta della Dama del Trono Over alla proposta di matrimonio di Aruta

Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono pronti a convolare a nozze? Il matrimonio si avvicina? L’altare è meno lontano? Pochi giorni fa il cavaliere del Trono Over ha rotto gli indugi e, con gran sorpresa, ha richiesto la dama in sposa, con tanto di foto Instagram a testimoniare le sue intenzioni. Immediata la reazione social del pubblico che ha seguito la coppia a Uomini e Donne e a Temptation Island Vip. Ne è uscito un po’ di tutto: detrattori, estimatori, addirittura ex dame che hanno fatto perdere le staffe al ‘Re Leone’ Sossio. Tante voci, ma nessuna risposta alla proposta. Ora Ursula ha rotto il silenzio…

“Non ti illudo e non ti deludo. Sto vivendo ciò che desidero, dammi tempo e avremo le risposte”

“Tutto troppo breve…ahimè se non ci fossero i doveri 🤦‍♀️😖… Momenti che rigenerano corpo e mente e chissà anche l’anima… Non ti illudo e non ti deludo. Sto vivendo ciò che desidero, dammi tempo e avremo le risposte che entrambi aspettiamo…”, ha scritto Ursula. Dunque per le nozze c’è da attendere. Chi credeva in un ‘sì’ lampo è rimasto a bocca asciutta. Alla risposta della Bennardo, c’è stato l’immediato eco di Sossio, tutto zucchero e miele: “Amore mio, sei fantastica. Grazie per avermi deliziato nel giorno del mio compleanno. Indimenticabile”. Il cavaliere ha festeggiato pochi giorni fa il suo compleanno con la Dama. E lo hanno fatto sulla neve delle Dolomiti, a Canazei.

Sossio Aruta su tutte le furie: ex dame all’attacco

Sempre nei giorni appena trascorsi è scoppiato il caos attorno alla coppia. La questione ha mandato Sossio su tutte le furie. A far divampare la polemica sono stati degli interventi di alcune dame del Trono Over sulla relazione Aruta – Bennardo. In particolare, le donne in questione senza mezzi termini hanno detto di non credere all’affetto e all’amore dimostrati da Aruta nei confronti di Ursula. In aggiunta, hanno narrato di aneddoti non proprio edificanti riguardanti il calciatore. Da qui il suo sfogo tesissimo e dai toni molto forti e duri.