Sossio e Ursula, caos. Accuse e veleni. Aruta fuor di sé: “Cattiveria”

Sossio e Ursula, scoppia il caos. Accuse e veleni. Aruta fuor di sé è una furia: “Cattiveria… Brindiamo alla faccia tua, strega”

Sossio Aruta perde letteralmente le staffe. Il calciatore noto alle cronache del Trono Over di Uomini e Donne, nelle ultime ore, è letteralmente esploso. Ursula Bennardo, con cui condivide una love story molto discussa (soprattutto dopo la partecipazione a Temptation Island Vip), è dalla sua parte e si unisce allo sfogo. A far scoppiare il caos sono stati diversi interventi avvenuti negli ultimi giorni da parte di alcune donne che l’hanno conosciuto. Una di queste è Giuliana Basiello, che come spiega il blog Isa e Chia, nel programma radiofonico L’Isola che non c’è, ha raccontato storie inedite, affermando che il cavaliere dopo Temptation le ha messo cuoricini via social e le ha scritto di gradire la sua presenza a Uomini e Donne. “Anche all’epoca con me voleva un figlio con gli occhi azzurri, mi ha regalato un carillon al compleanno, quindi stesso copione rivolto ad un’altra donna”, ha aggiunto. Ma non è finita qui.

“La tv è tanto ghiotta e dà alla testa a tutti. E pur di tornarci si sputa veleno sulle storie e il vero amore degli altri”

“Anche l’ex dama Laura Laureti, come si intuisce dai post di Sossio, gli avrebbe mosso degli appunti, anche se delle sue parole non vi è traccia – si legge su Isa e Chia – L’uomo, infatti, ha risposto attraverso i social ai suoi detrattori, menzionando proprio la donna, con cui è uscito per qualche settimana, all’epoca della sua presenza nel parterre femminile”. Alla luce di tutto questo, ecco le parole che poche ore fa ha scritto Aruta dal suo profilo Instagram: “La cattiveria non ha confini. Ti invito a farti una vita piuttosto che a osservare la mia, esprimendo solo str…te e raccontando bugie. Pensavo che esistesse l’amicizia… Ma la tv è tanto ghiotta e dà alla testa a tutti. E pur di tornarci si sputa veleno sulle storie e il vero amore degli altri. Che tristezza, hai avuto il tuo momento di gloria. Ti salutiamo alla faccia tua, godendo del nostro amore… che tu strega mai troverai.” Sossio è un fiume in piena e passa ai trascorsi avuti con la donna in questione.

“Hai la coscienza sporca… Delusione. E sono stato educato, ma ci metto poco. Mi conosci”

“Sf…..ta, ricordati che ti ho dimenticato dopo due settimane, fisicamente e mentalmente e non ti ho più cag…to – prosegue l’infuriato Sossio – Nemmeno le pa…e di rispondere al telefono per quanto hai la coscienza sporca… Delusione. E sono stato educato, ma ci metto poco. Mi conosci“. (qui lo sfogo completo del cavaliere) In maniera più misurata, è intervenuta anche Ursula sulla questione, sempre con un post su Instagram: “Vivi la tua vita da protagonista non da spettatore di quella degli altri”. Dunque accuse e veleni da tutte le parti. L’auspicio è che i toni si plachino e che, per quanto riguarda Sossio e Ursula, ci sia un bel matrimonio. D’altra parte i due pare si siano decisi.