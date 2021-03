Sossio e Ursula sono rimasti senza lavoro a causa del Covid

Continua a gonfie vele la relazione tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo. La coppia nata a Uomini e Donne è diventata un famiglia con l’arrivo della piccola Bianca, nata nel 2019. Sossio e Ursula dovevano sposarsi a giugno 2021 ma il matrimonio è saltato a causa dell’emergenza Coronavirus. E per colpa del maledetto virus l’ex Cavaliere e l’ex Dama del Trono Over sono stati costretti a rivedere i loro progetti lavorativi. Entrambi, infatti, hanno perso le rispettive occupazioni a causa del Covid.

In un’intervista concessa a Diva e Donna Sossio Aruta ha spiegato che prima della pandemia giocava a calcio, in Promozione, nel Casalnuovo. Il 50enne voleva finire in bellezza la sua carriera calcistica ma il Covid ha stravolto tutti i piani. Sossio ha poi trovato lavoro in un supermercato ma ora è in cassa integrazione. Per il futuro Aruta spera in una carriera da allenatore: appena si tornerà alla normalità si darà da fare per intraprendere questo percorso.

Oltre a fare l’allenatore Sossio Aruta non disdegna un’altra avventura televisiva, magari come opinionista di calcio. E Ursula invece? L’ex protagonista di Uomini e Donne ha smesso di lavorare nel negozio di parrucchieri di famiglia per maternità, poi è arrivato il Coronavirus e non ha più ripreso. Oggi la compagna di Sossio Aruta si dà da fare sui social network, come web influencer.

Il matrimonio di Sossio e Ursula è saltato

Il Coronavirus ha stravolto la vita privata di Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Non solo i progetti lavorativi ma anche quelli privati. Dopo la nascita di Bianca la coppia aveva fissato al prossimo 23 giugno il matrimonio. Tre giorni di festa con invitati campani e pugliesi che purtroppo non è realizzabile ai tempi del maledetto virus.

La coppia ha deciso di disdire il grande evento in attesa di tempi migliori. Intanto Ursula e Sossio si godono la piccola Bianca, che è una bambina giocherellona, socievole e molto simpatica. La piccola ha unito ancora di più la coppia, tra le più solide nate alla corte di Maria De Filippi.