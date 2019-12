Sossio e Ursula oggi, confessioni dopo Bianca: figlio, nuovo lavoro e operazione

View this post on Instagram

Due anni fa non immaginavo tutto ciò ❤️… uomini e donne @uominiedonne mi ha regalato l’amore @sossioarutaofficial e te amore di mamma ❤️❤️❤️ Due anni pieni di emozioni ma oggi in studio un amore dolcissimo nell’aria … grazie a tutti tutti tutti redazione, produzione e staff al completo ma soprattutto alla grande Maria ❤️Lucia e Manuela per tutto quello che avete fatto per noi ❤️ Siete nel nostro cuore ed in quello della nostra piccola Bianca che come avete visto non lasciava la mano della grande Zia Maria 🤗😍… … … … … #me #te #noi #ursulabennardo #sossioaruta #sossioeursula #uominiedonne #temptationisland #canale5 #amore #love #famiglia #passione #live