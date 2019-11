Sossio Aruta, reazione all’infortunio: frasi volgari contro donne e uomini

Infortunio Sossio Aruta, l’ex cavaliere di Uomini e Donne perde le staffe per gli insulti ricevuti

Sossio Aruta è una furia! Si è rivolto con parole davvero poco carine a donne e uomini sul suo profilo Instagram. Negli ultimi giorni, è stato preso di mira da persone che lo hanno criticato aspramente – come ha fatto sapere lui stesso tramite social – e adesso ha voluto rimandare indietro tutta la cattiveria ricevuta. Lasciando andare tutti i freni inibitori. Delle frasi che hanno un peso e che sicuramente si sarebbero potute evitare facilmente: va bene lo sfogo, ma spingersi a tanto è davvero eccessivo. Ma cos’ha detto di così tanto grave?

Sossio Aruta spiega cos’è successo dopo l’infortunio

Dopo aver scoperto dell’infortunio di Sossio Aruta, quest’ultimo ha ricevuto una valanga di messaggi negativi che lo hanno mandato in bestia: “Sinceramente mi è andata bene: oltre alla lussazione della spalla, ho battuto forte la testa, ma fortunatamente quella è dura! In tanti mi avete scritto in privato, offendendomi, augurandomi la morte… ‘fallito’, ‘scarso’, ‘vai a lavorare’, ‘vecchio rimbambito’, ‘ritirati’… le peggio cose!”.

Il terribile sfogo di Sossio Aruta su Instagram: parole pesanti

Spiegata la situazione, si è lasciato andare a un brutto sfogo, che certamente non ci si aspetta da un personaggio pubblico: “Ora mi chiedo se faccio bene a essere volgare e a rimandare al mittente ogni m…a che esce dai vostri cervelli. Ma siete o non siete dei vigliacchi? Sch…si! Ma da me che c…o volete? Ma fatevi inc…re uno ad uno, donne comprese. Ma come mi piacerebbe potervi incontrare… e che vi combinassi!”. Chiusa la triste parentesi, ha ringraziato chi lo ha sostenuto: “Un grazie invece a chi è stato solidale. Ora sto un po’ meglio. Mi rifarò. Ieri ho già ripreso ad allenarmi piano piano”.