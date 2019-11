Sossio Aruta infortunato: Ursula svela cosa è successo e come sta ora

Sossio Aruta, infortunio in campo per l’ex cavaliere del Trono Over. Ursula Bennardo spiega cosa è successo e come sta ora

Doveva essere una serata spensierata, quella di ieri, all’insegna dello sport e del divertimento. E invece, per Sossio Aruta sfortunatamente non è andata così. Allo stadio Benito Stirpe di Frosinone si è tenuta la sesta edizione della Partita Solidale ‘Ciao Pà!’, un evento di beneficenza che mira a raccogliere fondi per il progetto ‘Adotta un angelo’. A scendere in campo sono state la Nazionale Cantanti e la Nazionale Calcio Tv, capitanata da Paolo Bonolis, in cui tra i tanti volti televisivi c’era anche l’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne. Tutto sembrava andar bene, ma ad un certo punto Sossio ha subito un infortunio ed è stato portato via dal campo a bordo di una barella. Questo avvenimento ha fatto preoccupare tutti, specialmente i fan della coppia che hanno riempito sia Aruta e sia la Bennardo di messaggi per sapere cosa sia successo.

Ursula Bennardo spiega cos’è successo a Sossio e come sta ora

Bene, poche ore fa, Sossio è riapparso sui social abbracciato alla sua bambina e con accanto la sua compagna che ha spiegato cos’è accaduto e come sta ora il suo compagno. Fortunatamente, la situazione non è così critica anche se il calciatore sembra essere ancora pieno di dolori. “Ciao! Ragazzi siamo finalmente a casa. Molti di voi ci stanno mandando dei messaggi dopo aver saputo che Sossio si è fatto male ieri alla partita. Volevo dirvi che non sta benissimo, però sta bene – ha assicurato la Bennardo – Si è fatto male a una spalla piuttosto seriamente e dobbiamo aspettare che guarisca”. Dunque, nulla di grave. Gli ammiratori dei neo genitori della piccola Bianca possono star tranquilli.

Sossio Aruta e Ursula, come procede la loro storia d’amore

A proposito della piccolina e della famiglia in generale, stamattina Ursula ha voluto condividere una sua riflessione molto importante: “I figli, la persona amata, la famiglia, sono i motivi per cui vale la pena di vivere e la forza per tutto! Quando qualcosa non va abbracciate un figlio, un genitore, un nonno, la persona amata e vedrete che il cuore brillerà e tutto andrà meglio. Teniamoci per mano, è sempre stato il segreto del mio sorriso”. La donna ha poi taggato il suo compagno, la storia d’amore tra i due procede a gonfie vele!