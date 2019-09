Ursula e Sossio in intimità: “Le case felici…”, il segreto d’amore della coppia

Sossio Aruta e Ursula Bennardo sempre più felici prima della nascita di Bianca

Ormai Sossio Aruta e Ursula Bennardo stanno per allargare la famiglia, visto che il parto è vicino e l’arrivo di Bianca cambierà ancora una volta le loro vite. È vero che i due sono già genitori ma lo è altrettanto il fatto che la piccola è la loro prima figlia assieme e che rappresenta il frutto di un amore ritrovato dopo il brutto periodo vissuto a seguito della partecipazione a Temptation Island; questa bimba insomma porta con sé sogni realizzati, desideri d’amore e tante speranze: ecco perché in tanti continuano a seguire la coppia e a tempestare la Bennardo di domande. Oggi a scrivere un bel post è stata proprio lei che ha confessato il segreto dell’amore che la lega a Sossio.

Ursula Bennardo: la ricetta vincente per un amore immortale

“Le case felici – queste le sue parole a commento di una foto che la vede sulle spalle del calciatore – sono costruite con mattoni di pazienza”. Proprio la pazienza in effetti dev’essere stata uno dei punti di forza di Ursula visto quanto accaduto a Temptation Island. Certo, Sossio ha poi insistito a Uomini e Donne per riconquistarla, è stato caparbio e non ha mai mollato, ma è anche vero che non tutte lo avrebbero perdonato. Ad ogni modo lasciamoci alle spalle il passato e pensiamo alle cose più belle che verranno: non si vive di rancori, no?

Le ultime news su Sossio e Ursula: il matrimonio l’anno prossimo

Vi ricordiamo che tra un anno circa Sossio e Ursula si sposeranno e ufficializzeranno il loro legame, probabilmente in una location da favola. Assieme a Bianca e agli altri figli: un bellissimo inno alle famiglie allargate!