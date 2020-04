Sossio e Ursula: matrimonio rimandato dopo il Grande Fratello Vip

Sossio e Ursula non si sposeranno più nel 2020: le dichiarazioni della coppia

Sossio Aruta e Ursula Bennardo dovranno attendere ancora un po’ prima di diventare legalmente marito e moglie. È infatti saltato, a causa dell’emergenza Coronavirus, il matrimonio che la coppia stava organizzando per l’estate. Sono stati i diretti interessati ad annunciarlo al settimanale Nuovo Tv, spiegando che tutto è stato rimandato al 2021. La data non è ancora stata ufficializzata: l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha ammesso che verrà rivelata solo ed esclusivamente in tv, alla corte di Maria De Filippi dove è nata la grande storia d’amore con Ursula. Molto probabilmente, però, non sarà prima dell’estate 2021, visto che Sossio e Ursula sognano di sposarsi durante la bella stagione.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno già dei divorzi alle spalle

“Ci piacerebbe sposarci d’estate, ma ormai sarà per il prossimo anno visto che è tutto fermo per l’emergenza sanitaria”, ha dichiarato il terzo classificato della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Proprio all’interno del reality show Sossio Aruta ha pubblicamente fatto la sua proposta di matrimonio ad Ursula Bennardo. “Ma era già nell’aria”, ha puntualizzato il 49enne. “Ci aveva frenato il fatto che tutti e due eravamo già sposati in chiesa, quindi avremmo dovuto scegliere il matrimonio civile. Ora siamo separati, ma a breve avremo il divorzio. In più, dopo la nascita di Bianca, non mi piace chiamare Ursula “compagna”: voglio che diventi mia moglie”, ha spiegato.

Sossio e Ursula vivono a Taranto dopo Uomini e Donne

Oggi Sossio Aruta vive a Taranto, città natale di Ursula Bennardo. La coppia abita con la piccola Bianca, 6 mesi, e con i tre figli di lei: Micky, 18 anni, Simone, 17, Alessandro, 15. I ragazzi che Sossio ha avuto dal precedente matrimonio, Daniel (13) e Diego (8), vivono a Milano Marittima con la madre.