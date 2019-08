Sossio e Ursula, lei scoppia dopo accuse: “Curatevi”, lo sfogo

Ursula Bennardo e Sossio Aruta, la storia d’amore procede a gonfie vele

Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono innamorati persi l’uno dell’altra, e ormai non ci sono più dubbi sul fatto che la scelta di lei di perdonarlo dopo Temptation Island ha dato i suoi frutti: su Instagram è tutto un tripudio di foto in posti bellissimi, viaggi divertenti e chi più ne ha più ne metta; i due amano condividere la loro gioia con i follower di sempre e quelli nuovi, e nonostante le polemiche scatenate dai soliti haters non si può dire che non siano felici e che Ursula non stia vivendo la gravidanza nel migliore dei modi. Ma cos’è successo esattamente su Instagram?

Ursula sclera con gli haters: “Curatevi”

Gli haters si sono un’altra volta sbizzarriti con le critiche perché indispettiti dal fatto che lei e Sossio hanno iniziato a festeggiare il Ferragosto un giorno prima (pensate un po’ i problemi seri della gente…): “Curatevi la pesantezza – queste le parole della Bennardo –! Da noi il Ferragosto inizia stasera con grigliate e bagno a mezzanotte… Da voi domani? Mi dispiace”. È evidente che Ursula non ne possa proprio più dei continui attacchi e che sebbene sia sempre meglio non rispondere alle cattiverie degli odiatori seriali non sia riuscita a trattenersi.

Le ultime news su Sossio e Ursula

Ad ogni modo l’ex di Uomini e Donne può dirsi davvero soddisfatta della vita che si è costruita e dei passi che sta facendo con Sossio, e visto che sta per avere una figlia farebbe meglio a non curarsi di nessuno: lei e il calciatore hanno voluto con tutte le loro forze la piccola in arrivo e se gli haters che infestano il Web continuano a comportarsi sempre peggio non può perder tempo dietro alle loro accuse e offese.