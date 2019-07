Sossio e Ursula in crisi? News e dettagli sul rapporto della coppia

Sossio Aruta e Ursula Bennardo in crisi prima di diventare genitori? Ecco come stanno le cose: news e dettagli

Tra circa tre mesi Ursula Bennardo e Sossio Aruta diventeranno genitori. Sulla coppia del Trono Over di Uomini e Donne, qualcuno ha gettato ombre nell’ultimo periodo parlando di crisi in corso. Una voce che si è alimentata anche per quanto dichiarato dai diretti interessati. La Bennardo infatti, di recente, ha confessato di sentire Sossio meno vicino rispetto a qualche mese fa. Il calciatore non ha smentito. Anzi, ha confermato quanto detto dalla compagna dando le sue motivazioni senza però mettere in dubbio il rapporto. Fatto sta che di crisi si è parlato. Oggi, la rivista Eva3000 dai suoi profili social ha fatto chiarezza sulla vicenda.

“La gravidanza di Ursula procede bene e lei non vede l’ora di abbracciare la sua bambina”

“Ursula Bennardo, che diventerà mamma tra tre mesi, scaccia ogni dubbio su una presunta crisi con Sossio Aruta” si legge sul profilo Instagram di Eva3000 che aggiunge: “La gravidanza procede bene e lei non vede l’ora di abbracciare la sua bambina, insieme al nuovo papà, che è sempre molto vicino ai suoi amori.” Questa l’anticipazione del magazine che dedicherà un articolo completo alla coppia nel prossimo numero in edicola. Dunque la love story e la gravidanza proseguono nel verso giusto e gli allarmi di una crisi possono tranquillamente rientrare.

“L’ardore dei primi mesi della nostra relazione è in qualche modo attenuato”. Le parole di Sossio che hanno fatto credere a una crisi in corso con Ursula

Quando Ursula ha confessato di sentire Sossio meno vicino, ha avuto la seguente risposta dal calciatore: “L’ardore dei primi mesi della nostra relazione è in qualche modo attenuato dalla tua condizione di donna incinta. Credimi, lo so, forse è sbagliato, ma io ti cerco di meno non perché non ti desidero più come prima ma solo perché ho paura di fare del male a te e alla nostra bambina”. Aruta, che si è confidato con il settimanale DiPiù, ha aggiunto: “Quando a ottobre la nostra bambina verrà al mondo e la situazione sarà più tranquilla, vedrai che tutto tornerà alla normalità”.